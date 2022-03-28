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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’a, Türkiye’ye enerji veren kadın ödülü

İHA

Samsun’a, Türkiye’ye enerji veren kadın ödülü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ARGE Şefi Tuba Buğdaycı Avşar, 'profesyonel' kategorisinde finalistler arasında yer alarak ödüle layık görüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nin dördüncüsü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törende “Akademi Ödülü”, “İş Dünyası Ödülü”, “Profesyonel Ödülü”, “Girişimci Ödülü”, “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”, “Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verildi.

“Tarifsiz bir duygu”
Yarışmada dereceye giren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) ARGE Şefi Tuba Buğdaycı Avşar duygularını ifade ederek, “Ödül töreninde birincilerin açıklanması sırasında inanılmaz heyecanlandım. Bu süreçte yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen aileme, yöneticilerime, tüm YEDAŞ çalışanlarına ve ekibime teşekkür ederim. Hayat mottom; Kadın, istediğinde her şeyi yapar. Kadın botunu giyer sahaya çıkar, kadın koruyucu donanımları giyer direğe çıkar, kadın ayakkabısını giyer toplantıya gider. Ülkemizde refaha ulaşmanın yolu kadının hayatın her alanına dokunmasından geçmektedir. Ulu Önder Atatürk’ün sözünü hatırlatmakta fayda görüyorum; ‘İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" dedi.
2013 yılından bu yana YEDAŞ’ta görev yaptığını belirten Tuba Avşar Buğdaycı, 2020 yılından bu yana da ARGE şefi olarak çalıştığını söyledi.

Çalışanlara verilen değer
Finale kalmaya hak kazanan ARGE Şefi Tuba Buğdaycı Avşar’ı kutlayan Genel Müdür Hasan Yasir Bora, “Hizmetlerimiz ve kalitemiz ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde YEDAŞ’tan söz ettirmek hedefindeyiz. Çalışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir yerde başarının gelmesi mümkün değildir. Motivasyon, güvenilirlik ve aidiyet duygusu, insan kaynakları stratejimizin temelini oluşturuyor. Uygulamaya aldığımız yenilikçi yaklaşımlar ile güçlü kurum kültürü sayesinde, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri en üst seviyede tutuyoruz” diye konuştu.

Sürekli artan hizmet kalitesi
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, açıklamalarının son bölümünde ise, “Biz yöneticilerin en önemli görevi çalışanlarımıza hak ettikleri değerin gösterilmesini sağlamaktır. Hep birlikte hizmet kalitemizi daha da artırarak bölgemize en güzel şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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