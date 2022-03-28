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Vali Dağlı: “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kitap vazgeçilmezdir” Gazi Kütüphanesi’nde Ramazan’da çorba ikramı

İHA

Vali Dağlı: “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kitap vazgeçilmezdir” Gazi Kütüphanesi’nde Ramazan’da çorba ikramı

– Kütüphane Haftası’na ilişkin programda “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kitap vazgeçilmezdir” diyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kütüphanede kalış sürelerini artırmak için Ramazan ayında Gazi Kütüphanesi’nde çorba ikramı yapılacağını açıkladı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu yıl “Kütüphanede Hayat Var” sloganıyla Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 58. Kütüphane Haftası kutlama programına katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan programda, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Program sonunda Gazi İl Halk Kütüphanesine kayıtlı olup, en çok kitap okuyan kitap dostlarına ödül verildi.
Vali Dağlı burada yaptığı konuşmada, “İlimizde 17 kütüphanemiz var. İçinde bulunduğumuz kütüphane ise gerçekten bir şaheser. Burayı daha da canlandırmak için yeni bir hamle yaptık. Kapı duvar olmayan bir kütüphane istiyoruz. Normalde 17.0017.30 gibi kütüphanemiz kapanıyordu. Şu anda bunu 23.00’e aldık. Bundan sonra artık günlerinde uzamasıyla birlikte bu saatlerle biraz daha oynayacağız. İlk etapta 24.00’e alacağız. Ramazan’dan itibaren burada bir derneğimizle birlikte çorba da verilecek. Akşamları kalan çocuklarımıza, öğrencilerimize birer kase çorba ikram etmek suretiyle kalış sürelerini artırmış olacağız” diye konuştu.
Kütüphanelerin, okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirilmesine, bilgi ve kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına ve medeniyetin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Dağlı, “Dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kitap vazgeçilmezdir. Halk kütüphaneleri; sanat, kültür, iletişim ve bilgi merkezi olmanın yanı sıra halkımız için bir üniversite niteliğindedir. Asıl görevi yaşam boyu sürecek olan eğitimi devam ettirmek ve okuma alışkanlığını tabana yaymak olan Halk Kütüphaneleri, yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretimi desteklerken aynı zamanda hayatın en önemli ihtiyacı olan bilgiyi toplayan, işleyen, hizmete sunan ve yeni bilgilerin üretilmesini sağlayan kurum olma özelliği taşımaktadır” şeklinde konuştu.
Geçen yılın rakamlarını da paylaşan Dağlı, “Bugün itibarıyla Gazi İl Halk Kütüphanemizle birlikte ilimizde sayısı 17’yi bulan ve hızla yayılan halk kütüphanelerimiz, güzel Samsunumuzu daha da güzel yapan unsurlardan biri haline gelmektedir. Bu kütüphanelerimizde sizlerin kullanımına sunduğumuz 348 bin 533 kitap mevcuttur ve bunların sayısı her gün katlanarak artmaktadır. 95 bin 780 üyesi bulunan kütüphanelerimizden 2021 yılı içerisinde toplam 112 bin 426 kitap okuyucular tarafından ödünç alınmıştır. Az ya da çok demeden hepimiz kitap sahibi olmaya çalışalım. Ufak dahi olsa evimizin bir köşesinde mutlaka kütüphanemiz olsun. Kütüphanelerin, huzurlu, mutlu, müreffeh, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ülkenin teminatı olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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