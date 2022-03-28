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Samsunspor’dan futbol akademilerine beslenme kitapçığı Samsunspor, ‘Çocuk ve Genç Futbolcularda Beslenme’ isimli kitapçık çıkardı

İHA

Samsunspor’dan futbol akademilerine beslenme kitapçığı Samsunspor, ‘Çocuk ve Genç Futbolcularda Beslenme’ isimli kitapçık çıkardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Türkiye’deki tüm futbol akademilerinin genç futbolcu yetiştirmede kullanabileceği ‘Çocuk ve Genç Futbolcularda Beslenme’ isimli kitapçığı hazırlayarak, futbol akademilerine gönderdi.
Fiziksel ve zihinsel gelişimde beslenme ve beslenme alışkanlığının önemli olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Birçok genç futbolcuyu altyapısından çıkartarak Türk futboluna sunan Samsunspor’da kulüp uzman diyetisyeni Büşra Atmaca Özay önderliğinde Çocuk ve Genç Futbolcularda Beslenme kitapçığını hazırladı. Kitapçık, genç futbolcuların yararlanması için Türkiye’deki tüm futbol akademilerine gönderildi.

“Amacımız, genç futbolcuların doğru büyüme ve gelişimlerini sağlamak”
Genç futbolcuların doğru gelişip, büyümeleri için bu kitapçığı hazırladıklarının altını çizen Büşra Atmaca Özay, “Uluslararası sporcu beslenmesi konusunda hazırlamış olduğumuz ‘Çocuk ve Genç Futbolcularda Beslenme’ isimli kitabın temel amacı yetiştirdiğimiz genç futbolcuların sağlıklı bir şekilde performanslarına dayalı bir şekilde beslenme alışkanlıklarını yaşam biçimi haline getirmek. Böylece büyüme ve gelişmelerini en doğru şekilde sağlanması, performanslarının artması, sakatlanma risklerinin azalması ve şampiyon birer futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kitapçıkta; futbolcu beslenmesinin temel ilkeleri, futbolcuların ihtiyacı olan kalori ve besin ögeleri nelerdir gibi bilgiler var. Vücudun doğru kas ve yağ oranına kavuşması için gereken beslenme şekilleri de kitapçıkta yer alıyor” dedi.

“Kitapçıkta Şampiyonlar Ligi Yemeği de yer alıyor”
Özellikle maç öncesi yenilen yemeğin önemine değinen Özay, “Şampiyonlar Ligi yemeği dediğimiz maç günü beslenmenin temel ilkeleri de bu kitapta yer alıyor. Kazanmak için toparlan dediğimiz maçtan ve antrenmandan sonra yapılması gereken beslenme de burada yer alıyor. Futbolcuların doğru vitamin ve destek öğelerine yer verdik. Bu kitapçıkta 1019 yaş grubuna kadar bilgi vermeye hedefledik. TFF’den diyetisyenlik eğitim alıyoruz. Şu anda Türkiye’de futbolcu beslenme kitapçığı yok. Biz de Samsunspor olarak bu kitapçığı hazırlayarak tüm futbol akademilerinin kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz; kitapçığımızı Türkiye’deki tüm futbol akademilerine dağıtarak çocuklara doğru beslenme ilkelerini göstermek. Genç futbolcuların büyüme ve gelişimlerinin en doğru şekilde tamamlanması ve performansını en üst seviyeye çıkarması için bu kitabın etkili olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Fuat Çapa: “Antrenman kadar beslenme ve uyku düzeni de önemli”
Futbolcuların gelişiminde antrenmanın yanı sıra beslenme ve uyku düzenin de önemli olduğu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise şunları söyledi:
“Biz futbolcularıma 2 hafta bir yağ ve kilo ölçümü yapıyoruz. Bu kitap işin sadece özeti. Kitabın içeriği kalınlığından daha kapsamlı. Futbolcuların sadece yapmış oldukları antrenman değil en az onun kadar beslenmesi ve uyku düzeni de önemli. Bu kitapçıkta o ayrıntılar da çok güzel bir şekilde yer alıyor.”
25 sayfadan oluşan kitapçıkta profesyonel futbolcu adaylarının yararlanacağı birçok beslenme ilkesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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