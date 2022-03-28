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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’dan ‘Dünya Tiyatrolar Günü’nde çifte gösteri

İHA

İlkadım’dan ‘Dünya Tiyatrolar Günü’nde çifte gösteri

İlkadım Belediyesi “Dünya Tiyatrolar Günü”nü küçükler için “Küçük Fidan’ın Düşleri”, büyüklere yönelik de “Meskül Mahal” adlı tiyatro oyunu ile kutladı.
İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Gazi Sahnesi’nde iki oyun organize etti. Önce Küçük Fidan’ın Düşleri, ardından Meskül Mahal adlı oyun gösterildi. Amisos Tiyatro grubunun oynadığı Küçük Fidan’ın Düşleri adlı tiyatro, salonu dolduran çocuklar ve velileri tarafından ilgiyle izlendi. İzleyiciler arasındaki bazı çocuklar hayatlarında ilk kez tiyatro oyunu seyretmenin heyecanını yaşadı. Farklı saatlerde 4 seanslık oynanan ve renkli görüntülerin oluştuğu tiyatro gösterisini seyreden çocuklar doyasıya eğlendi.

Meskul Mahal kahkahalar boğdu
Aynı günün akşamı büyüklere yönelik Samsun Seyir Tiyatrosu'nun iki perdelik komedi oyunu “Meskûn Mahal” sahnelendi. İki kuşağın hayata, aşka farklı pencereden bakmalarını mizahi bir dille anlatan oyun, izleyicileri hem güldürdü hem de herkesin günlük hayatta başına gelebilecek olayları keyifli bir şekilde aktardı.

“Yaşasın sanat”
Oyunu eşi Lütfiye Demirtaş’la birlikte izleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı konuşmada, “Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görüyorum. Sanatın bizim bir yaşam biçimimiz olduğunu unutmadan, sanatçıya verilen değerin aslında ülkenin kendi değerini açığa çıkardığını söylemek istiyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm seyirci ve oyunculara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umudumuzu kaybetmemek için izlediğimiz, gördüğümüz, aldığımız bu enerjinin bizi yukarı taşıyacağına söz veriyoruz ve diyoruz ki yaşasın sanat” dedi.

Pandemi bitti perdeler açıldı
Samsun’da bu anlamlı günde sanata ve sanatçıya verdiğiniz değerin takdire şayan olduğu ifade eden Genel Sanat Yönetmeni Öner Yıldırım, “Tabii, tiyatro pandemi döneminde talihsiz günler yaşadı. Şimdi pandeminin sona ermesiyle birlikte perde açıldı. Perdelerin hiç kapatılmaması, alkışların hiç susmaması dileği bizleri sizlerle buluşturan Belediye Başkanımıza katkı ve desteklerini taçlandıracak plaketi sizlerin huzurunda takdim ediyorum” diye konuştu.
Gösterinin sonunda İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sefa Çelebi, sergiledikleri performans ve verdikleri emeklerden dolayı Genel Sanat Yönetmeni Öner Yıldırım ve Oyun yazarı Gülce Demirkaya’ya teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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