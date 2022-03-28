Samsun TKDK'ya 11. çağrı döneminde 360 proje başvurusu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü’ne 11. çağrı döneminde toplam yatırım değeri 360 milyon 269 bin TL, kamu hibe destek tutarı ise 193 milyon 463 bin TL olan 360 adet proje başvurusu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK), 14 Ocak 2022 tarihinde çıkmış olduğu IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı 25 Mart 2022 tarihinde tamamlandı. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü’ne bu çağrı döneminde toplam yatırım değeri 360 milyon 269 bin TL, kamu hibe destek tutarı ise 193 milyon 463 bin TL olan 360 adet proje başvurusu gerçekleştirildi.



Bin 877 adet proje başvurusu, 525 milyon 993 bin TL hibe

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “IPARD 11. Başvuru Çağrı İlanı çerçevesinde ilimizde, 292 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, 2 adet mantar yetiştiriciliği, 9 adet arıcılık, 22 adet katma değerli ürün ve zanaatkarlık, 27 adet yenilenebilir enerji tesisi (GES) ve 8 adet de kırsal turizm projesi hazırlanmış ve TKDK Samsun İl Koordinatörlüğümüze teslim edilmiştir. 11. Başvuru Çağrı Dönemi’nde alınan projelerle birlikte, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğümüzde, IPARD Programı çerçevesinde toplam yatırım değeri 1 milyar 26 milyon TL olan bin 877 adet proje mevcut olup, tüm bu projeler için üretici ve yatırımcılarımıza tahsis edilen kamu hibe tutarı yaklaşık 525 milyon 993 bin TL’dir. Bugüne kadar sözleşmesi imzalanan bin 222 adet proje için 204 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. İncelenen tüm projeler onaylanıp, yatırımlar tamamlanırsa ilave 349 milyon TL daha hibe ödenecektir. Tamamlanan projeler çerçevesinde, Samsun’da yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdamı sağlanmıştır” denildi.

Pandemi sürecine rağmen, özverili çalışmalarıyla üretici ve yatırımcıların yanında yer alan TKDK İl Koordinatörlüğü personellerini ve proje süreçlerinde yatırımcıların yanında yer alan tüm paydaşları tebrik eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 11. Proje Başvuru Çağrı İlanı'nın da Samsun ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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