Başkanı Özdemir: “Hepimizin ortak amacı Havza’ya hizmet etmek”

Genel kurul süreçlerini tamamlayan esnaf odaları başkanlarını makamında ağırlayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Hepimizin ortak amacı Havza’ya hizmet etmek. İnşallah ilçemiz Havza OSB ile birlikte hızlı bir büyüyecek” dedi.

Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat ile Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz’dan oluşan heyet Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette oda başkanları Başkan Sebahattin Özdemir’e genel kurul süreçleri ile odaların çalışmaları hakkında bilgiler aktardılar.

Esnaf odaları başkanları adına konuşan Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban tüm esnaf odalarının genel kurul süreçlerini tamamladığını ifade ederek, “Bundan sonra esnaflarımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Havza için yapılacak çalışmalarda her zaman olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlarımıza kapımız açık. Nazik kabulleri ve ilçemize yapmış oldukları hizmetlerden ötürü Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” dedi.



“İlçemiz Havza OSB ile birlikte hızlı bir büyüyecek”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tüm esnaf odalarının başkanlarına görevlerinde başarılar dileyerek, “Hepimizin ortak amacı Havza’ya hizmet etmek. Bunun için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz. İlçemiz için yapılacak olan işbirliği ilçemize daha güçlü şekilde hizmet etmek demektir. İnşallah ilçemiz Havza OSB ile birlikte hızlı bir büyüyecek. Bu büyüme esnafımızı doğrudan etkileyecek. Havza Belediyesi olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. Ziyaretlerinizden ötürü siz değerli başkanlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

