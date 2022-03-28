Canik Belediyesi’nden üreticiye yüzde 100 destek

Canik Belediyesi, buğday üretimini desteklemek amacıyla ilçedeki üreticilere 15,5 ton gübre yardımında bulundu.

Canik Belediyesi, buğday üretimini desteklemek amacıyla ilçedeki üreticilere 15,5 ton gübre yardımında bulundu. Canik Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “Buğday Yetiştiriciliğinde Gübre Desteği Projesi” kapsamında yapılan gübre yardımından ilçenin 20 farklı mahallesinde buğday üretimi yapan 103 üretici faydalandı. Çiftçiye verilen gübre desteğinin tamamı Canik Belediyesi’nin maddi katkılarıyla karşılandı. Canik Belediyesi tarafından Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen gübre dağıtım programı protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül’ün de katıldığı programda çiftçilere gübreleri teslim edildi.



“Üretime desteğimiz devam edecek”

Programda konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak buğday eken çiftçilerimize

gübrelerini yüzde yüz hibe programıyla karşılayalım istedik. Bugün üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Geçen yıl Başalan Mahallemize tohum desteği vermiştik. Bu yıl da İlçe Tarım ve Orman müdürümüz ile istişare ederek buğdaya destek verme kararı aldık ve yüzde yüz destek verdik. Bizler belediye olarak üreticiye her

daim destek olmaya hazırız. Sayın cumhurbaşkanımızın da ‘Ekilmedik bir metrekarelik toprak kalmasın' talimatı var. İnşallah seneye de çiftçimiz neye ihtiyaç duyuyorsa o konuda destek sağlamaya devam edeceğiz. Yeter ki üretmeye devam edelim” dedi.

Program sonunda Canik Belediyesi, ‘Gönül Sofrası’ aracıyla programa katılan tüm davetlilere nohutlu pilav ikramında bulundu.

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