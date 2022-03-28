9 üniversite tek sınav OMÜ-YÖS ile 9 üniversiteye öğrenci alınacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı’nın (OMÜYÖS) bu sene 9 üniversiteyi kapsayacak şekilde yapılacağı açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen ülke temsilcisi öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe 32 farklı ülkeden uluslararası öğrenci katıldı.

Programda OMÜYÖS'ün bu sene 9 üniversiteyi kapsayacak şekilde yapılacağı ülke temsilcilerine bildirilerek, ülkelerinde bulunan arkadaşlarını bu konuda yönlendirmeleri noktasında bilgilendirildiler. Bu üniversitelerin ise: Amasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi olduğu belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı konuşmada; “OMÜ yönetimi olarak sizi sadece öğrencilerin temsilcisi olarak görmüyoruz. Üniversitede bulunduğunuz pozisyonla sizi eğitim ve kültür alanında birer elçi olarak görüyoruz. Dolayısıyla sizin istekleriniz ve önerileriniz bizler için önemli. Bu anlamda sizler kendi ihtiyacınızı belirleyip bunun çözümlenmesi açısından talep üretebilirseniz, biz de daha nitelikli eğitim almanız için her türlü desteği veririz. Oluşturacağınız raporlarla nasıl bir desteğe ihtiyacınız olduğunu bizlere ulaştırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



“Nitelikli uluslararası öğrenciyi hedefliyoruz”

Eğitimi öğrencilerden gelen taleplere göre şekillendirmek ve güçlendirmek istediklerini belirten Rektör Ünal, “Biz sizi OMÜ’de ülkenizin temsilcisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla sizlerle ülkenizdeki vatandaşlara Türkiye’deki, şehrimizdeki ve üniversitemizdeki olanakları tanıtma noktasında iş birliği yapmak istiyoruz. Ve gelecek olan uluslararası öğrencilere rehberlik oluşturmanızı bekliyoruz. Ayrıca üniversitemizin gerçekleştirdiği YÖS hakkında arkadaşlarınızı bilgilendirerek bu sınava başvuru yapmalarını sağlamanızı bekliyoruz. Bu sınavla nitelikli uluslararası öğrenciyi hedefliyoruz ve bu öğrencilerin eğitimlerini aldıktan sonra ülkesine dönerek kazandığı donanımları kullanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Program daha sonra öğrencilerin sorularını Rektör Ünal’a iletmesiyle devam etti.

Programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Said Kurşunoğlu, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

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