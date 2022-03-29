La Casa De Samsun olayında satın alınmak istenen otomobilin sahibi ilk kez konuştu "Bankadan beni arayıp 'bu paranın dolandırıcılık yoluyla geldiğini' söylediler, ben de parayı geri iade ettim" "Yok benim arabamla binmişler, gezmişler de yakalanmışlar' gibi bu tarz haberlerin hepsi yanlış"

Dünya tarihinin en büyük bankacılık vurgununda otomobil alışverişinin detayları ortaya çıktı. 16 milyar TL'yi hesabına geçiren kardeşlerin satın almak istediği otomobilin sahibi Fatih Alto ilk kez konuştu.

Samsun’da tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları sonucu 16 milyar TL’yi hesabına aktaran R.G ve E.G. kardeşlerin satın almak istediği otomobilin sahibi Fatih Alto yazılan asılsız iddialara tepki göstererek olayın detaylarını anlattı.

Kardeşlerin, kendisine sosyal medya paylaşımından ulaştığını ve pazarlık yapmadan almak istediklerini söyleyen araç sahibi Fatih Alto, “Bu olay şöyle oldu: Benim aracım öncelikle ilanda değildi. Kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Oradan beni görerek telefonumu aradılar. ‘Kardeşim biz senin aracını beğendik. Biz senin aracını almak istiyoruz’ dediler. Ben de ‘Pazartesi günü gelin aracı görün. Pazarlığımızı yaparız. Beğenirseniz alırsınız’ dedim. ‘Yok abi’ dediler ‘Biz aracı aldık İBAN at’. 300 bin TL para gönderdiler. Geri kalan 30 bin TL’yi de aracı alırken elden vereceklerdi” dedi.

Bankanın blokesi sonrası gelen tüm parayı geri iade ettiğini söyleyen Fatih Alto, “Bundan sonrasında 2 saat sonra banka benim hesabıma bloke koydu. Daha sonrasında beni arayan bankadan 'bu paranın dolandırıcılık yoluyla geldiğini' söylediler. Ben de ‘tamam’ dedim. Bankaya gidip bu arkadaşlara parayı geri iade ettim. Bankanın huzurunda. Bu konuyu bu şekilde kapattık. Bir ay önce yaşanan bir olay bu. Tabii, bu arkadaşlar da beni aradılar. Neden parayı geri iade ettiğimi sordular. ‘Ben size aracı satmıyorum. Bu usulden bu sebepten dolayı banka beni uyardı. Çok istiyorsanız nakit parayla gelin benim aracımı alın’ dedim” diye konuştu.



"Yok benim arabamla binmişler, gezmişler de yakalanmışlar' gibi bu tarz haberlerin hepsi yanlış"

İzinsiz fotoğraflarının yayınlanmasına ve olaydan 1 ay sonra koyduğu ilandaki bilgilerin kullanılmasına tepki gösteren Fatih Alto, “Biz böyle bir olay yaşadık. Bunun sonrasında asılsız haberler çıktı. Benimle kimse röportaj yapmadı. İlk defa konuşuyorum. 'Yok benim arabamla binmişler, gezmişler de yakalanmışlar' gibi bu tarz haberlerin hepsi yanlış. Benim aracımın başına dahi gelip kapısını dahi açmadı bu arkadaşlar. Olay bu şekilde oldu. Benim aracım daha öncesinde ilanda değildi. Sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bu olay yaşandıktan 23 gün sonra araç ilana girdi. 21 Mart’ta ilana koydum. Bu ilandaki fotoğrafları ve bilgilere bakarak haber yapıyorlar. Bu da bizi rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığımızı da avukatlarımıza ileteceğiz” şeklinde konuştu.



"Bilip bilmeden yapılan haberler burada bizim canımızı sıkıyor"

Araç alım satımı yapan Murat Aydın da, Alto’ya destek vererek, “Bu aracı gelip pazarlık yapmadan bizden 330 bin TL’ye istediler. Kardeşim de IBAN attı. Para buraya yattı. İnternette bazı yorumlar yapılıyor. Yok bu arabayla gezilip tozulmuş yakalanmış, yok 300 bin TL’ye verdiler niye ucuza verdiler gibi bilip bilmeden yapılan yorumlara haberler var. Benim kafama takılan sadece şu, beni 34 gündür arıyorlar gazetedesiniz, şu oldu bu oldu şöyle konuşuldu diye. Bilip bilmeden yapılan haberler burada bizim canımızı sıkıyor. Herkes baktığınız zaman boş konuşuyor. Bizim arabamız burada. Arabamızı da daha yeni ilana koydum. Bazı yorumlarda yazıyorlar. ‘328 bin TL, arabayı 300 bin TL’ye almışlar pazarlıkla’ diye öyle bir şey yok. Biz alım satım yapıyoruz esnafız. Aracımız burada gelmediler, bakmadılar bu yalan yanlış haberlere bir dur denmesi lazım. Canımız sıkılıyor ister istemez. Arabamız ilanda. İşimizde gücümüzdeyiz. Bir abi makara yapmış. Yok ‘16 katrilyon kazanmış da gitmişler galericiyle pazarlık yapmışlar’, yok ‘az yakıyormuş’. O abiyle de oturup konuşmak isterim. Biz arabayı zaten vermek istemedik. Bloke işlemi konulunca, 'biz yalan dolanla işimiz olmaz, illegal işlere girmeye de gerek yok' dedik. 'Sonradan nakit parayla gelip alabiliyorsanız alın dedik' gelip alamadılar da zaten. Arabamız bizde. Arabaya ben biniyorum. Bir problem yok” ifadelerini kullandı.

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