Ortaokul öğrencilerinin araştırma projeleri OMÜ’de sergileniyor

16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

Programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, sergi alanının hazırlanmasında ve proje süreçlerinde emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Öyle bir yola girdiniz ki. Bunun kaybedeni yok. Bir düşünce üretmek, bu düşünceyi projeye çevirmek, bu proje üzerine hayal kurmak, arkadaşlarınızla takım çalışması içerisine girmek, öğretmeninizden danışmanlık almak, onların yönlendirmesiyle bir takım tasarımlarda bulunmak başarıdır. Özellikle katkı veren öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü bu heyecanı öğrencileriyle birlikte onlar yaşadılar. Ümit ediyorum ki bundan sonra daha nitelikli, insanlık yararına yakışacak projelerle hayatınız boyu devam edeceksiniz.”



“Sizleri gelecekte üniversitelerde bilim insanı olarak görmeyi arzu ediyoruz”

Bilimsel araştırmaların bağımlılık yapan bir tarafı olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, “Projenize ve kendinize olan güveninizi sunumlarda yansıtmanız gerekmektedir. Proje sürecinde iki nokta vardır. Birincisi yapmak, ikincisi projenizi karşı tarafa anlaşılır bir şekilde aktarabilmektir. Bu süreçte birbirinizden de etkilenerek projelerinizde neyi daha iyi yapabileceğinizi konuşabileceğiniz bir ortam oluşacaktır. Bu konularda da kanaat geliştireceğinizi düşünüyorum. Sizleri gelecekte üniversitelerde bilim insanı olarak görmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Yarışmanın Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, 16.’sı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması'nın Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun olmak üzere 12 bölge merkezinde eş zamanlı olarak başladığını belirtti.



“Dereceye giren projeler Türkiye genelinde yapılacak olan final yarışmasında bölgemizi temsil edecek”

Yarışmaya; biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, matematik, tarih, teknoloji tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarından 1686 projenin başvuru yaptığına dikkat çeken İçbudak, “Bu zamana kadar en yüksek başvuru bu yıl gerçekleşti. Her proje kendi alanındaki uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek 1686 projenin 100 projesi sergiye dahil edildi. Dereceye giren projeler Türkiye genelinde yapılacak olan final yarışmasında bölgemizi temsil edecek. Bu projelerin en önemli amacı geleceğimiz olan gençlerimizi erken yaşlarda bilimselliğe yönlendirmek, uygulamalı alanlarda çalışma yapmaya teşvik etmek” ifadelerini kullandı.

16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 31 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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