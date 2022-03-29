410 özel güvenlik personeline eğitim

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Samsun'da 410 güvenlik görevlisine "Özel Güvenlik ve KAAN" uygulaması eğitimi" verildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 2225 Mart 2022 tarihleri arasında Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde, 410 özel güvenlik görevlisinin katılımı ile "Özel Güvenlik ve KAAN Uygulaması Eğitimi" verildi.

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