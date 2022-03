Yaşlılara vefa

Akademi'den Will Smith'e kınama

Samsun’da bir özel hastane yöneticileri yaşlılara saygı haftası nedeniyle bakım merkezini ziyaret ederek “Her Yaşın Bir Güzelliği Var” mottosuyla hazırlanan hediyeleri dağıttı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun ailesi Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bu yıl da bir bakım merkezi sakinlerini ziyaret etti. Yaşlılar Haftası’nı yoğun ziyaretlerle geçiren bakım merkezi sakinleri, Liv Hospital ve VM Medical Park Samsun yöneticilerini ağırladı. Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde yapılan ziyarete, Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, VM Medical Park Samsun Hastanesi Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşek de katıldı. “Her Yaşın Bir Güzelliği Var!” mottosuyla hazırlanan hediyeler, bakım merkezi sakinlerine takdim edildi. Her yıl Liv Hospital ve VM Medical Park Samsun ailesinin düzenlediği etkinliklere katılan ve yönetim ekibini ağırlayan Mutlu Bakım Merkezi büyükleri, bu yıl da yöneticileri ilgiyle karşıladı.

Özel bakım merkezinin kurucu müdürü Gamze Çakır, “Her yıl olduğu gibi bugün de Liv ve VM Samsun yöneticileri yanımızda oldu. Bu ziyaretler bizler için çok kıymetli ve moral verici. Vefa, unutmamak unutulmamaktır. Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun hastanemize, her sene bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ederiz” dedi.



“Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır”

Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut ise, “Büyüklerimizin toplum ve aileleri içerisindeki konumları gelecek nesillerimize teşkil edeceği örnekler için çok önemlidir, önemsenmelidir; bizler tarafından daima korunmalıdır. Yalnızca Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde değil, günlük yaşamımızda her anımızda koca çınarlarımızı sahiplenmeli ve onlara özveri ile yaklaşmalıyız. Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize de sahip çıkmaktır. Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ziyaret ettiğimiz Bakım Merkezi sakinleriyle çok güzel vakit geçirdik, büyüklerimizin güzel ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederiz. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutlarım” diye konuştu.

