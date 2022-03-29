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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelikte gelecek planlaması sempozyumu

İHA

Hemşirelikte gelecek planlaması sempozyumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün düzenlediği “Hemşirelikte II. Kariyer Geliştirme Sempozyumu”, çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi.
Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu’nun yaptığı sempozyumun düzenleme kurulunda ise Arş. Gör. Dilek Çelik Eren, Arş. Gör. Mesiya Aydın, Arş. Gör. Güven Soner, Arş. Gör. Nevra Karaca Bıçakçı ve Arş. Gör. Emel Güven yer aldı. Hemşirelik öğrencilerinin, mesleklerinde gelecek hedefi belirlemelerini ve bu süreçte onlara donanım kazandırmayı hedefleyen sempozyuma 206 Hemşirelik Bölümü öğrencisi katıldı.

“Hemşirelik kazanım ve yetkinliklerini odağa alıyoruz”
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyum; Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenay Arlı ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Çavuşoğlu konuşmasında öğrencilere seslenerek “Artık geleceğe dair hedef ve beklentilerinizi düşünme zamanınız geldi. Temel amacımız; ne istediğini bilen, donanımlı, farkındalığı yüksek, ayakları yere basan, hayaller kurabilen ve bunlar için de mücadele edebilen hemşireler yetiştirmek. Düzenlediğimiz bu sempozyum ve benzer etkinliklerle birlikte bu kazanım ve yetkinlikleri odağa alıyoruz” dedi.

Lisansüstü eğitim olanakları
Sempozyum çerçevesinde birinci gün öğleden önce Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, “Lisansüstü Eğitim Olanakları” başlıklı sunumuyla katılımcılara hitap etti. Hemşirelikte lisansüstü eğitim olanaklarını yurt içi ve yurt dışı bağlamında değerlendiren Prof. Dr. Avci, lisansüstü eğitimin başvuru süreci ve şartları hakkında bilgiler vererek tüm bunların yapılabilir olduğu yönünde öğrencileri motive etti.
Sempozyum devamında OMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan, “Yeni Atama Sonrası Süreç” temasıyla atama sonrası Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuru süreci ve buradaki çalışma koşullarına dair detaylar aktardı. Ardından Arş. Gör. Dr. Gamze Tunçer Ünver “Zaman Yönetimi” ve Doç. Dr. Birsen Altay “Karar Verme” başlıklı sunumlarında hemşire adaylarının mesleki gelişim ve ilerlemelerinde önemli role sahip konuları işledi.

“Uygulamalı ve Sertifikalı İş Arama Becerileri Eğitimi”
Sempozyumun birinci ve ikinci günü öğleden sonra İş Kurumu İş Kulübünden İş ve Meslek Danışmanı/Eğitmen Çiğdem Çakır Beyhan beden dilinin doğru kullanılması, öz geçmiş hazırlama ve iş görüşmesi gibi konuları kapsayan, video ve interaktif uygulamalarla desteklenen “Uygulamalı ve Sertifikalı İş Arama Becerileri Eğitimi”nin ilk oturumunu yürüttü. Sempozyumun ikinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu “Problem Çözme Teknikleri”, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak ise “Çatışma Yönetimi”ni mercek altına aldı.

Hemşirelik ve inovasyon
Sempozyumda ayrıca, gelişen teknoloji çağında hemşirelik uygulamalarının yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde ele alınabilmesi amacıyla birçok inovatif hemşirelik ürününe patent alan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden patentli bir ürüne sahip olan Hemşire Derya Kılınç “Bir Hemşirenin İnovasyon Ürününü Oluşturma Süreci” konulu sunumunda inovasyonun önemi ve hemşire olarak izlenecek yollardan bahsetti.

Özel sektör deneyimleri paylaşıldı
Sempozyum katılımcılarından Liv Hospital Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Deniz Atmaca da “Özel Hastanede Hemşire Olmak” adlı sunumunda, görev yaptığı hastanenin başvuru koşulları ve çalışma şartlarına ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.
Sempozyum, öğrencilerin olumlu geri bildirimleri ve yönelttikleri soruların cevaplanmasıyla interaktif olarak devam etti.

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