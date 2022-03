Başkan Özdemir: “Her zaman öğrencilerimizin yanındayız”

Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Havza’da eğitim gören, Samsun ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile sporcular Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretler çerçevesinde ilk olarak 2627 Mart 2022 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen ve 57 okulun 4 grupta yarıştığı “İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması”nda Türkiye ikincisi olan Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam eşliğinde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Başkan Sebahattin Özdemir’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Bize verilen her destek başarı olarak geri dönüyor. Havza Belediyemizin bizlere vermiş olduğu destekler ile birçok alan önemli dereceler elde edildi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Eyüp Aydoğdu yarışmaya ülke genelinden 57 okulun katıldığını ve 4 ayrı grupta yarışıldığını belirterek, “Bu yıl ‘İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı’ temalı yemek yarışmasında okulumuz ekibi 2. olarak gümüş madalya aldılar. Bu başarı 2018 yılında da Bartın'da Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından düzenlenen yarışmada aldığımız başarının tesadüf olmadığının göstergesidir. İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden danışman öğretmenlerimiz Güllü Toptaş, Ezgi Konyar'ı, yarışmacı öğrencilerimiz Ömer Faruk Asart, Esma Çelik, Gülsüm Semiz ve Öznur Uysal'ı tebrik ediyor, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise öğrencileri tebrik ederek, “Havza Belediyesi olarak her zaman eğitime ve öğrencilere destek veriyor. Verdiğimiz bu destek de artarak devam ediyor. İnşallah ilçemizden daha nice başarılı isimler çıkacak ve başta ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için önemli işlere imza atacaklar. Havza Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Voleybol Federasyonu tarafından Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda düzenlenen Altyapı Midi Kızlar Samsun İl Birinciliği üçüncü olan İlk Kıvılcım Havza Spor Voleybol takımı sporcuları kulüp yöneticileri ve takım antrenörleri ile birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir genç sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. İlk Kıvılcım Havza Spor Voleybol takımı sporcuları kulüp yöneticileri ve takım antrenörleri ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.