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Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim (2)

DHA

Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim (2)


TBB'DEN AÇIKLAMA
Samsun'da, Onur Anıtı'na saldıran kuzenlerin yargılandığı duruşma sonrası Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, beraberinde Samsun, Ordu ve Giresun baro başkanları ile  basın açıklaması yaptı. Anıt önünde açıklamada bulunan Sağkan, "Sanık bir maddenin etkisi altında bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini, yaptıklarının tam olarak bilincinde olmadıklarını ancak bunun arkasında bir başka unsur aranmaması gerektiği yönünde savunmalarını ortaya koydu. Tabi ki şunu biliyoruz. Bizim ceza sistemimizde ihtiyari madde kullanımının cezasızlığa sebebiyet vermeyeceğini biliyoruz. Kişiler yaptıklarının sonucuna katlanmak durumunda ancak tüm bu gelişmelere rağmen mahkemelerin bizlerin yaptığı bu saldırının arka planının araştırılması yönündeki savunmaları belli ölçüde var ettiğini görmek ve ara kararına cumhuriyet savcılığında bu konuda başka soruşturma olup olmadığının sorulması, yapılıp yapılmayacağının sorulması yönünde tesis ettiği ara kararın kıymetli olduğu düşüncesindeyim" dedi.
'SALDIRININ ARKA PLANI ARAŞTIRILMALI'
Saldırının herkesin vicdanında çok büyük yara açtığını belirten Sağkan, "Samsun'da bu anıta yapılan saldırının sadece Atatürk'ün manevi değerlerine veya büstüne yapılan bir saldırı olmadığına inanıyoruz. Aynı zamanda cumhuriyetin kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır. Arkasında başka bir planın başka bir kin ve nefretin ve başka toplumsal barışa dönük ciddi bir saldırı olduğu inancındayız. Bu sebeple ilk günden itibaren buradaki meslektaşlarımızın, dosyaya müdahil olan kişilerin söylediği husus, 'Bunun bir arka planı var mıdır' araştırılması, 'Başka örgütlerle bir bağı var mıdır', bu saldırının bireysel ferdi bir saldrı mı yoksa arkasında başka bir örgütle farklı bir amaca mı hizmet ettiği noktasında ciddi bir araştırma, soruşturmanın genişletilmesi ve tahkikatın etkin ve şeffaf bir şekilde yürütlmesi talepleri vardı. Bugünkü ilk duruşmada da gördük ki aslında bu talepler gerçekten içi boş talepler değil. Gerçekten bu saldırının arka planının araştırılmasının cumhuriyet savcılarının başta bu ülkeye borcu olduğu inancındayız" diye konuştu.
Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran da davaya müdahil olduklarını belirterek, takipçisi olacaklarını söyledi.
Avukatlar, yapılan basın açıklamasının ardından Onur Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2022-03-29 14:16:47

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