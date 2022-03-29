Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)

İlk iftar ve sahur vakti için geri sayım başladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLU SAYISI 39'A ÇIKTI

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 25 kişiyle tutuklu sayısı, 39'a yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN

2022-03-29 15:40:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.