Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin takibe aldığı bir otomobilde yapılan aramada 4 bin 935 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 kilo 119 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cumhur E.(52) ile Arzu A.(50) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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