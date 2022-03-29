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Canik'te roketler fırlatıldı Samsun’da TEKNOCANİK heyecanı yaşandı Vali Dağlı: "Türkiye’de en fazla proje sunan iliz

İHA

Canik'te roketler fırlatıldı Samsun’da TEKNOCANİK heyecanı yaşandı Vali Dağlı: "Türkiye’de en fazla proje sunan iliz

Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOCANİK programı çerçevesinde 4 aylık eğitim alan ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarladıkları model roketler havada uzun kalma yarışması yapılarak fırlatıldı.
Canik Belediyesi’nin TEKNOCANİK programı çerçevesinde ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine "Model Hava Araçları Eğitimi” veriliyor. Model roket ve model uçak olarak 2 aşamalı planlanan eğitimin ilk aşaması tamamlandı. Öğrenciler 4 ay süren model roket eğitiminde kendi roketlerini tasarlayarak üretimini yaptı. Hazırlanan model roketler Samsun Millet Bahçesi’nde havada daha uzun kalan roketlerin ödüllendirildiği bir yarışma düzenlenerek fırlatıldı. Roket fırlatışları alanda bulunan öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. İlk aşamada pilot okullardan 400 öğrencinin yer aldığı TEKNOCANİK Model Hava Araçları Eğitimi ikinci aşamasıyla devam edeceği öğrenildi. Program çerçevesinde hedeflenen sayısı ise 10 bin öğrenciye ulaşmak. Öğrencilere eğitimlerini ise TEKNOFEST birincisi Tanyeli Roket Takımı tarafından veriliyor.

"Gençlik için dev bir adım"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu projeye 2019 yılının Kasım ayında başlamıştık. Ama hemen akabinde pandeminin başlamasıyla birlikte inkıtaa uğradı ve 2021’in Kasım ayı itibarıyla tekrar başlattık. Bugün öğrencilerimizin yapmış olduğu ilk roketleri fırlattık. Büyük emeklerle tasarlayıp ürettiğimiz tamamen yerli ve sizlerin ürünü olan milli olan roketlerimiz az önce protokolün startıyla gökyüzüne fırlatıldı. Amerikalı astronot Neil Armstrong 1969 yılında Ay’ın yüzeyine ilk adımı attığında, söylediği bir cümle vardı. ‘Bu adım insanlık için küçük, bu adım insan için küçük ve insanlık için büyük bir adım’ demişti. Biz de siz gençlerimiz için gerçekleştirmiş olduğumuz bu projeyle Canik için küçük gençlik için dev bir adım atmış oluyoruz. Canik Belediyesi olarak ilçemizde okumakta olan öğrencilerimize ‘Model roket ve model uçak’ yapım eğitimi programı hazırladık. Proje çerçevesinde ilçemizdeki öğrencileri yetkin mühendislerle buluşturduk. Başlattığımız TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitimi projesi ile 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefledik. Proje süresini 18 ay olarak belirledik. Projenin eğitimlerini TEKNOFEST 2020 ve 2021 yarışmalarında roket dalında birinci olan Tanyeli ekibiyle yürütmekteyiz. Pilot okullarda yaklaşık 400 öğrenciyle eğitimler tamamlandı” dedi.

"35 bin proje sunduk, Türkiye’de en fazla proje sunan iliz"
TEKNOCANİK programıyla başlayan heyecanın TEKNOFEST’le devam edeceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “TEKNOCANİK programı 2019 yılında başlayan bir çalışma. Pandemi sebebiyle gecikmeye maruz kaldı. Ancak biz Samsun olarak yeni bir ivme içerisindeyiz. İnşallah Samsunumuzda 30 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında Samsun merkezli TEKNOFEST Karadeniz heyecanını da yaşatacağız. Bu bizim için çok önemli bir imkan, gençlerimiz ve geleceğimiz için çok önemli bir imkan. Bu hevesi az önce gördük. Küçükte olsa, mesafesi az da olsa roketlerimizi hep birlikte fırlattık. Bunun nereden başlayıp nereye geldiğini biz müşahede ediyoruz. 4 yıl önce bir hayal gibi başlayan TEKNOFEST şu anda yaklaşık 150’nin üzerinde ülkenin katıldığı, on binlerce projenin sunulduğu bir yarışma haline geldi. Geçen yıl toplamda bizim 707 projemiz sunulmuşken Samsun ilimizden bu yıl itibarıyla 35 bin projeye ulaştık. Halbuki biz 10 bin proje hedefi koymuştuk. Bu yüzden hedeflerimizi daha yüksek tutmamız gerekiyor. Bu manada öğrenci sayımıza oranla baktığımızda Türkiye’de en fazla proje sunan iliz” diye konuştu.
Roket fırlatışları sonunda havada en uzun süre kalan roketleri yapan takımlara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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