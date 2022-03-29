Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü

Tayfur KARAMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap Kubilay Özkök (25), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı. Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN
2022-03-29 16:39:03
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