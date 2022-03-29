Samsun’a ‘Model Fabrika’ kuruluyor

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ‘Model Fabrika’ projesini Samsun’a kazandırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Karadeniz’in en büyük şehri Samsun’a kurulması planlanan Model Fabrika'nın bilgilendirme toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Model fabrikaların klasik endüstriyel üretim düzenine yeni bir üretim tarzı getiren, tamamen akıllı teknolojilerin verimli ve yoğun bir şekilde kullanıldığı bir yer olduğunu ifade eden Vali Zülkif Dağlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Model fabrikalarda yaklaşık olarak yüzde 65 uygulamalı, yüzde 35 kuramsal eğitimden oluşacak şekilde, en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programlar benimsenmektedir. Bu sayede katılımcılara, uygulama senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme fırsatı sunulmaktadır. Fabrikaların en önemli faaliyet alanları arasındaki ‘öğren–dönüş programları’ çerçevesinde firmalarda 4 ay süren yerinde danışmanlık programları, geniş veya daha özelleşmiş kitleye hitap eden farkındalık seminerleri, farklı modüller altında toplanan onlarca üretim başlığından oluşan bütünleşik bir müfredatın parça parça sunulduğu kısa danışmanlık ve eğitim programları bulunmaktadır. Böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz.”

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