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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 39'a çıktı

İHA

Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 39'a çıktı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Ankara ve İstanbul’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bugün 14 kişi daha tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 39'a yükseldi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silahlı organize suç örgütünün tasarlayarak kasten adam öldürme, öldürmeye azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme (kundaklama), tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi. Çalışmalar neticesinde belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mart'ta Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 92 ekip ve 311 polisin katıldığı operasyonda 11'i söz konusu operasyon çerçevesinde başka suçlardan cezaevinde bulunan toplam 52 kişi gözaltına alınırken, 16 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 835 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 17 adet kartuş, 490 bin 926 adet sentetik ecza hap, 14,774 kilogram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi. 7 kişinin ise halen firarda oldukları öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 kişi, 25 Mart'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 30 kişiden 15'i dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 15 kişiden 10'u mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savcıya ve mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklandı. Dün 12 kişinin tutuklandığı ve 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Bugün 14 kişi daha tutuklandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen ve başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 kişi bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Cezaevinden SEGBİS ile ifade veren ile bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 11 kişi olmak üzere 14 kişi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugünkü tutuklamalar ile birlikte operasyon çerçevesinde tutuklu sayısı 39'a çıkmış oldu.
Öte yandan, suç örgütü operasyonuyla ilgili 7 kişinin halen firarda olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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