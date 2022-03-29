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Çarşamba Belediyesi'nden 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı

İHA

Çarşamba Belediyesi'nden 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı

Çarşamba Belediyesi, Ramazan ayında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
On bir ayın sultanı Ramazan’a girerken Çarşamba Belediyesi 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ramazan kardeşlik, paylaşma ayıdır. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.
Çarşamba Belediyesi yaptığı faaliyetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayında Çarşamba Belediyesi tarafından 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç sahipleri ve öğrenciler Ramazan ayı boyunca, iftarda Çarşamba Belediyesi Aşevi’ne gelerek sıcak yemeklerini alabilecekler. Çarşamba Belediyesi, hastanede hastası olanları da unutmayarak aşevinde hazırlanan çorbaları hastanedeki vatandaşlara ikram edecek. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz, Çarşamba Belediyesi olarak ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisinden hareketle; ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya özen gösteriyoruz. Mübarek Ramazan ayını da kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma iklimiyle eda etmeyi Rabbim bizleri nasip etsin” diye konuştu.
Çarşamba Belediyesi Aşevi ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. İhtiyaç sahipleri, yaşlılar, sağlık durumu elverişsiz olanlar ve öğrenciler için ücretsiz hizmet veriliyor. Aşevinde Ramazan ayı boyunca, iftarda ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere sıcak yemek ikramı yapılacak. İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak, hayırda bulunmak isteyen kişiler de Çarşamba Belediyesi Aşevi’ne gelerek yardımda bulunabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimine başvuru yapabilecek.
Aşevinin kazanlarının ihtiyaç sahipleri için kaynadığını söyleyen Başkan Halit Doğan, “Yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerimizin sofrasına sıcak yemek götürmeye çalışıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamıza az günler kaldı. Ramazan birlik, beraberlik, paylaşma, kardeşlik ayıdır. Ramazan ayında hemşehrilerimiz zor durumda kalmasın, Ramazan bereketine hep birlikte ortak olalım diye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım kolileri ve market kartları ulaştırıyoruz. Aşevimizin kazanları Ramazan’da da kaynayacak; hazırlanan yemekler öğrencilerimize, ihtiyaç sahiplerimize ulaşacak. Bu yıl hastası olan hemşehrilerimiz hastanede iftarını rahatlıkla açabilsin diye hastanede de çorba ikramımız olacak. Rabbim, Ramazan ayını bolluk, bereket ve hoşgörü ile geçirmemizi nasip etsin. ‘Burası Çarşamba, Burada Sevgiyle Yaşanır’ sözünden hareketle; gönül belediyeciliğini ön plana koyarak her hemşehrilerimize ulaşmaya özen gösteriyoruz. Biz Çarşamba Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu mübarek ayda da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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