Vali Dağlı: "Ramazan'da fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı teyakkuz halinde olacağız" "Kapalı mahalle okulları yeniden eğitime kazandırılacak"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden işletmelere yönelik denetimlerin Samsun genelinde kesintisiz devam ettiğini ve Ramazan ayında fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı da teyakkuz halinde olunacağını söyledi.

Dağlı, Samsun genelinde bulunan kapalı mahalle okullarında tespit çalışmalarına başladıklarını, yapılan tespitlerin ardından tadilat ve tefrişatları yapılan okulların yeniden eğitime kazandırılacağını açıkladı.



TEKNOFEST 2022 hazırlıkları, Ramazan ayında yürütülecek faaliyetler, kapalı mahalle okullarının eğitime kazandırılması, haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimler ve 1215 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Samsun Tanıtım Günleri etkinliklerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun, Canik Keşif Kampüsü, Çarşamba Bilim Merkezi ve Vezirköprü Bilim Merkezi çalışmalarıyla ilgili birer sunumun gerçekleştirildiği toplantıda TEKNOFEST hazırlıklarına tüm belediyelerin ve kurumlarla birlikte hazırlıklara ara vermeden devam ettiklerini belirten Vali Dağlı, festivale yarışmacı olarak katılım sağlayacak öğrencilerimizin hazırlık süresince gereksinim duyacağı fiziki ortam, teknik alt yapı ve teçhizat, akademik danışmanlık hususlarında ilçe belediyelerince desteklenmesinin sürece çok önemli bir katkı olacağını söyledi.

Samsun Tanıtım Günleri'nin şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak anlamında önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerle, ilgili kamu kurumları, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'na (SAMKON) bağlı sivil toplum kuruluşlarının hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Dağlı, İstanbul ve çevre illerinde yaşayan Samsunlu hemşehrileri de bir araya getirerek, memleket özlemlerini gidermelerini sağlayacak etkinliklerde şehrin sağlık, sanayi ve turizm potansiyellerinin yanı sıra tüm özellikleriyle en iyi şekilde tanıtılacağını ifade etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan desteklerin Ramazan ayı boyunca tüm imkanlar seferber edilerek en üst seviyeye taşınacağını hatırlatarak, belediyelerin de bu konudaki hassasiyetini bildiğini ve bu mübarek ay vesilesiyle de aynı şekilde hareket edeceğine emin olduğunu belirten Vali Dağlı, Ramazan ayında gerçekleştirilecek faaliyet ve programların da Ramazan’ın manevi iklimini hissettirecek şekilde yapılmasına gayret gösterilmesinin önemine değindi.

Samsun genelinde bulunan kapalı mahalle okullarının Halk Eğitim Merkezi, Kur’an kursu, köy kütüphanesi, sosyal etkinlik merkezi ve yaz kampı olarak kullanılması için tespit çalışmalarına başladıklarını ifade eden Vali Dağlı, yapılan tespitlerin ardından tadilat ve teşrifatları yapılan okulların yeniden eğitime kazandırılacağını belirtti.

Haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden işletmelere yönelik denetimlerin Samsun genelinde kesintisiz devam ettiğini ve Ramazan ayında fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı da teyakkuz halinde olunacağını söyleyen Vali Dağlı, tüm belediyelerce de bu konuda kararlılıkla sürdürmüş oldukları denetimler için teşekkür ederek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin daha da sıkılaştırılmasının faydalı olacağını kaydetti.

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