Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2)

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TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde, mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) bıçaklayarak öldüren Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARAMustafa İNAN

2022-03-29 19:22:08



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