Rektör Ünal: “Kütüphanelere yönelik ilgi ve hevesin gün geçtikçe artmasını ümit ediyorum” OMÜ’de Kütüphane Haftası

Kütüphane çalışanlarının Kütüphane Haftası'nı kutlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Geçmişi ve bugünü birbirine bağlayan bu mekânlara yönelik ilgi ve sevginin gün geçtikçe artmasını ümit ediyorum” dedi.



Türkiye’de bu yıl 58.’si kutlanan Kütüphane Haftası’nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kurupelit Yerleşkesi'ndeki merkez kütüphaneyi ziyaret ederek çalışanları tebrik etti. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu tarafından karşılanan Rektör Ünal, ziyaret başlangıcında geçtiğimiz günlerde 016 yaş grubu için merkez kütüphane bünyesinde açılan Çocuk Bölümüne geçerek, burada OMÜ Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencilerinin eğiticiöğretici faaliyetlerini takip edip onlarla yakından ilgilendi.



Çocuk Bölümünde raflardaki kitapları inceleyen Rektör Ünal, Bölümün nasıl daha da zenginleştirilip işlevsel hâle getirilebileceği konusunda Daire Başkanı Olukçuoğlu ve kütüphane çalışanlarıyla istişarede bulundu. Daire Başkanı Olukcuoğlu, çocukları kitapların büyülü dünyasıyla mümkün olduğunca erken yaşlardan itibaren tanıştırmak istediklerini belirterek kitap sevgisinin artması ve kütüphane bilincinin gelişmesi adına Çocuk Bölümünde zamanla farklı ve ilgi çekici düzenlemelere gideceklerini kaydetti. Merkez Kütüphane ziyaretini sürdüren Rektör Ünal, ardından Daire Başkanlığı bölümünde Daire Başkanı Olukcuoğlu ve çalışanlar tarafından ağırlandı.



“Bu mekânlara yönelik ilgi ve sevginin gün geçtikçe artmasını ümit ediyorum”

Sohbet havasında geçen görüşmede Rektör Ünal kütüphanelerin; bilgi dağarcığının, kültürün ve uygarlığın en önemli taşıyıcısı ve aktarıcısı olduğuna işaret ederek merkez kütüphanenin daha çok okuyucu ve araştırmacı ile buluşmasını hedeflediklerini dile getirdi. Bilgiye, öğrenmeye ve yeniliğe yönelik hevesin artması temennisinde bulunan Rektör Ünal, “Başta kütüphane çalışanlarımız olmak üzere bütün kitapseverlerin Kütüphane Haftası’nı kutluyor, geçmişi ve günümüzü birbirine bağlayan bu mekânlara yönelik ilgi ve sevginin gün geçtikçe artmasını ümit ediyorum” diye konuştu.



“Kütüphane’mizi nasıl daha da geliştirebiliriz, her zaman bunun peşindeyiz”

Daire Başkanı Olukcuoğlu da merkez kütüphaneyi çağın gerektirdiği niteliklerle donatmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak “Kütüphane hizmetlerini, günümüzün olmazsa olmazı dijital uygulamalarla sürekli uyumlu hâle getirme gayretindeyiz. Kütüphanemizi nasıl daha da geliştirebiliriz, her zaman bunun peşindeyiz. Bu anlamda Rektörlüğümüzün desteğini görmek, bizleri daha da motive ediyor. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Rektörümüze şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.



“Merkez kütüphane, dışarıda saygı gören prestij sahibi bir merkez”

Merkez kütüphanenin dışarıda saygı gören prestij sahibi bir merkez olduğuna dikkat çeken Olukcuoğlu, ülke ve dünyadaki güncel kütüphane uygulamaları hakkında da Rektör Ünal’a bilgiler verdi. Ziyaret sonunda Daire Başkanı Olukcuoğlu 58. Kütüphane Haftası münasebetiyle “Geleceğe Nefes Projesi” çerçevesinde adına dikilen 3 fidanın belgesini Rektör Ünal’a takdim etti.



Akabinde Rektör Ünal, Türkiye Üniversitelerarası KickBoks Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini kabul etti. Başarıları dolayısıyla öğrenci sporcuları tebrik eden Rektör Yavuz Ünal, “Gerçekten gurur duyduk. Sizin başarınız bizim başarımız, umarım bu başarılarınız yükselerek devam eder. Her şeyden önce başarı hikâyenizle diğer öğrencilere örnek olmanız bizler için daha da önemli. Sizin başarınız birçok insanı ben de yapabilirim diye güdüleyecektir, bu kampüs kültüründe önemli bir şey. Sporcu olarak kendinizi kontrol edebiliyorsanız sporcusunuzdur. Her şartta kendinizi kontrol etmeniz gerekir. Beden eğitilse bile ruh eğitilmediği zaman düşünce kontrolsüzlüğü ve öfke kontrolsüzlüğü olur bu durum da spor hayatınıza olumsuz etki yapacaktır. Bir sporcunun başarılı olabilmesi için bu ikisi de olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden 9 öğrenci sporcuyla 1618 Mart 2022 tarihinde Erzurum’da gerçekleşen şampiyonaya katılım sağlandı. Şampiyonada altın madalya kazanan OMÜ’lü sporcular Avrupa’da düzenlenecek olan Üniversitelerarası KickBoks Şampiyonasına katılmaya da hak kazandı.



OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen görüşmeye; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Selim Eren, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Çankaya, Arş. Gör. Muhammet Kusan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve Antrenör öğrenci Çağlar Egemen ile madalya kazanan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Erçin, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gizem Kocaoğlu, Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ertuğrul Arslan, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Görkem Damar, Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Begonya Dilara Çetinkaya, Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Mert Can katıldı.

