4,5 aylık Niko, ölümcül beyin tümöründen Samsun’da kurtuldu

Gürcistan’da tedavi olamayan 4,5 aylık down sendromlu Niko Kintsurashvili isimli bebek, Samsun’da geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gürcistan vatandaşı Niko Kintsurashvili isimli bebek, doğumundan kısa bir süre sonra kafa büyümesi, kusma ve beslenememe gibi sorunlarla boğuşmaya başladı. Down sendromlu olarak dünyaya gelen Niko’ya Gürcistan'da beyin tümörü teşhisi konuldu. Niko’nun ailesi Gürcistan’da başkent Tiflis’te dahil birçok şehirdeki ameliyat için hastanelere gitse de bebeklerini ameliyat ettiremedi. Gürcistan’daki doktorların bu ameliyatı yapamayacağını belirtmesi üzerine Medicana İnternational Samsun Hastanesi’ne getirilen Niko, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



“Bebeğin beyninde tümöre rastladık”

4,5 aylık bebeğin beyninde hidrosefaliye yol açabilecek tümöre rastladıklarını ifade eden Medicana İnternational Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörleri çok görülen tümörlerdir. Lösemiden sonra çocuklukta en sık karşılaştığımız tümörler bunlar. Niko'da 4,5 aylık bir bebek. Ailesi, bebeğin başındaki büyüme ve beslenme bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Niko bize geldiğinde aşırı derecede halsiz ve aktif olmayan bir yapısı vardı. Biz de beyin emar(MR) sonucunu değerlendirdik. Beyninde tümörle karşılaştık. Bebeğimiz aynı zamanda down sendromlu. Down sendromunda da özellikle beyin boşlukları tümörleri sıklıkla görülebilir. İnceleme sonucunda beynin içinde bulunan sıvı dolu kısmı dolduran ve ‘hidrosefali’ dediğimiz beyinde basınç artışına neden olan tümörle karşılaştık” dedi.



“Santral sinir sistemi tümörleri müdahale edilmezse ölümcül tümörlerdir”

Sinir sitemi tümörlerin ölümcül olduğunun altını çizen Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Bebeğimizin baş kısmından küçük bir kesi ile hem mikroskobik hem de endoskopik olarak işlemi yapıp, tümörü çıkarttık. Ameliyatımızın güzel geçmesinin ardından Niko çok rahatladı. Bebeğimiz ameliyatın ardından beslenmeye başladı ve kusması durdu. Şu anda genel durumu iyi ve ülkesi Gürcistan’a doğru yola çıktı. Santral sinir sistemi tümörleri müdahale edilmezse ölümcül tümörlerdir. Özellikle beyinin sıvı dolaşım yolunu tıkayıp, hidrosefaliye yol açıp ani ölüme sebep olabilirler. Niko bizi bulup, sağlığına kavuştuğu için şanslıydı. Artık yeni bir hayat kendisini bekliyor. Çıkardığımız tümör de iyi huylu çıktı. 1. derecede çıkan tümörün bundan sonraki hayatında sıkıntı oluşturacağını düşünmüyoruz” diye konuştu.



“Bebeğim ameliyat sonrası sağlığına kavuştu”

Samsun’daki ameliyatın ardından bebeklerinin sağlığına kavuştuğunu belirten anne Mariam Sharake ise, “İlk önce bebeğime Gürcistan’da hemanjiom tanısı koydular. Daha sonra birçok hastaneye gittik ve beyin tümörü tanısı konuldu. Gürcistan’da bu ameliyatı yapabilecek bir yer olmadığını bize söylediler. Ondan dolayı Samsun’a gelerek tedavi olduk. Ameliyat öncesi kusma ve beslenme gibi sorunumuz vardı. Ameliyatımız çok güzel geçti. Ameliyat öncesi ve sonrası bizimle çok güzel ilgilendiler. Ameliyat öncesi Niko’nun yaşayacağını ümit etmiyorduk. Ameliyat sonrasında ise bebeğim sağlığına kavuştu ve bizim için yeni bir hayat başladı” şeklinde konuştu.

Niko Kintsurashvili, 10 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olarak memleketi Gürcistan’a götürüldü.

