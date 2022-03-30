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Uzmanından uyarı: “Oruç tutan diyabetliler iftarda çok yememeli”

İHA

Uzmanından uyarı: “Oruç tutan diyabetliler iftarda çok yememeli”

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, oruç tutan diyabet hastalarının iftarda çok fazla yemek yememelerini ve iftarsahur arasında bol su tüketmeleri gerektiğini söyledi.
Dr. M. Emin Dinççağ, Ramazan ayında sık sorulan sorulara cevap verdi. Ağızdan ilaç alan şeker hastalarının oruç tuttuğunda uyması gereken bazı tedbirler olduğunun altını çizen Dr. Dinççağ, “Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde diyabetli Müslümanların oruç tuttuğu bir gerçektir. Ramazan başlamadan diyabetlilerin veya tüm oruç tutacak olanların hekim kontrolünden geçmeleri ve tahlillerini yaptırmaları gereklidir” dedi.

“Oruç tutan diyabetliler iftarda çok yememeli”
Oruç tutan diyabet hastalarına uyarılarda bulunan Dinççağ, şunları söyledi:
“İyi kontrol sağlanmış oral (ağızdan) ilaç alan şeker hastalarının kan şekeri kontrolünün sık yapılması şartıyla hipoglisemi yaşamadığı sürece çok istiyorlarsa oruç tutabileceği ve riskin daha düşük hasta grubu olduğu bilinmelidir. Ancak oruç tutan bu diyabetlilerin iftarda çok fazla yememeleri, iftarı açtıktan sonra ilaçlarını almaları, az az sık sık yemek yemeleri, iftar sahur arasında bol su içmeleri, sık kan şekeri ölçmeleri, şeker yememeleri, unlu gıdalarda daha az tüketmeleri, iftar sonrası yürüyüş yapmaları şartıyla oruçlu kalabilirler.”

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