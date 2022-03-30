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Samsun’da 25 servis aracı trafikten men edildi 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin TL ceza kesildi

İHA

Samsun'da okul servis araçları ve şoförler üzerinde yapılan denetimlerde 25 servis aracı trafikten men edilirken, 169 okul servisi aracı ve şoförüne de 65 bin 427 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun’da 25 servis aracı trafikten men edildi 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin TL ceza kesildi

Samsun’da okul servis araçları ve şoförler üzerinde yapılan denetimlerde 25 servis aracı trafikten men edilirken, 169 okul servisi aracı ve şoförüne de 65 bin 427 TL idari para cezası uygulandı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri tarafından okul servis araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla 20212022 eğitimöğretim döneminde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği esasları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan trafik denetimlerinde; toplam 8 bin 191 okul servis aracı kontrol edildi, 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin 427 TL trafik idari para cezası uygulandı, 25 okul servis aracı trafikten men edildi ve 5 bin 431 okul servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi.
Denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, resmi ve özel okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının sıfıra indirilmesi ve geleceğin teminatı çocukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması için yürütülen denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servis araçlarıyla ilgili en küçük ihmal ve dikkatsizliğin kötü sonuçlara yol açtığını belirterek, servis şoförlerinin araçlarının bakımını mevzuat çerçevesinde aksatmadan zamanında yapması, seyir halindeyken ve öğrencileri indiripbindirirken dikkatli olmasının bu konudaki en önemli tedbir olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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