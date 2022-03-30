Samsun’da bin 176 çifte SMA taraması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da bin 176 çifte SMA taraması

İHA

Samsun’da bin 176 çifte SMA taraması

Samsun’da Sağlık Bakanlığı tarafından yeni evlenen ya da çocuk sahip olmayı planlayan çiftlere yönelik başlatılan ücretsiz SMA testi uygulamasında bin 176 çiftin taraması gerçekleştirildi. Tarama sonucunda 10 çiftin SMA yönünden riskli olduğu tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak başlatılan spinal musküler atrofi (SMA) tarama testlerinin son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, 4 aylık sürede bin 176 çifte tarama yaptıklarını söyledi. Dr. Hatice Öz, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke çapında evlenmek üzere olan ya da evlenmiş ve çocuk sahip olmayı planlayan çiftlerimize yönelik, ücretsiz SMA tarama programı başlatıldı. Biz de bu program çerçevesinde Samsun olarak aile hekimliklerimizde kan örneklerimizi alıp, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarımıza gönderiyoruz. Bebeklerimizde ortaya çıkabilecek muhtemel bir hastalığı, ortaya çıkmadan tespit etmek, ailelerimizi bu konuda bilgilendirmek ve SMA gibi zorlu bir hastalıkla bebeklerimizin, ailelerimizin yüz yüze kalmasına izin vermemek için 27 Aralık 2021 tarihinde başladığımız bu çalışmada, 4 aylık sürede bin 176 çiftimizin taramasını gerçekleştirdik. Bu tarama işlemi sonucunda SMA riski tespit edilen 10 çiftimiz, ileri tetkiklerin yapılması için Genetik Polikliniği’ne yönlendirildi” dedi.

“Bu sinsi hastalıktan korunma adına testleri düğün öncesinde yaptırın”
Erken tanının önemine değinen Dr. Hatice Öz, “Artık bu ailelerimiz, çocuk sahibi olmaları durumunda ortaya çıkabilecek riski bilip buna göre geleceklerini planlama ve sağlıklı bebek sahibi olabilmek için diğer seçenekleri değerlendirme şansına sahip olacaklar. Bu önleyici ve koruyucu yönü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu vesileyle anne baba adaylarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir düğün sezonu daha geliyor. Birçok çiftimiz bu yaz, yeni yuvalar kuracak ve anne baba olma yolunda ilk adımlarını atacaklar. Aile kurma yolunda ilk adımlarını atacak bu çiftlerimizi, doğacak bebeklerini, böyle sinsi bir hastalıktan koruma adına, testlerini düğün öncesi yaptırmak üzere aile hekimliklerimize davet ediyorum. Ücretsiz olarak yapılan basit bir testle, SMA nedeniyle bebeklerimizin yaşadığı büyük sağlık sorunlarının önüne geçme şansımız var. Hep birlikte bu şansı değerlendirelim, bebeklerimiz için el birliğiyle sağlıklı bir gelecek oluşturalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'da Kütüphane Haftası Kutlandı
YEREL HABERLER Bafra'da Kütüphane Haftası Kutlandı
16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere başarı belgesi
YEREL HABERLER 16 milyar liralık vurgunu tespit eden polislere ...
Koltukta oturur halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Koltukta oturur halde ölü bulundu
19 Mayıs’tan Ramazan yardımı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’tan Ramazan yardımı
La Casa De Samsun olayında kardeşleri yakalayan polislere ödül
YEREL HABERLER La Casa De Samsun olayında kardeşleri yakalayan ...
OMÜ’den iş birliği protokolü Rektör Ünal: “Protokol, yeni çalışma alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER OMÜ’den iş birliği protokolü Rektör Ünal: “Protokol, ...
Samsun’da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun’da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına ...
Samsun 23 bin 'manda' sayısı ile Türkiye’de 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan faydalarını sıralamıştı, Samsun’da manda yetiştiriciliği ve süt ürünlerinin tüketilmesine yönelik birçok proje yürütülüyor
YEREL HABERLER Samsun 23 bin 'manda' sayısı ile Türkiye’de 1. ...
Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı
YEREL HABERLER Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı
Havza’da Ramazan öncesi fırın denetimi
YEREL HABERLER Havza’da Ramazan öncesi fırın denetimi
Vali Dağlı: "Ramazan’da israftan ve gösterişten kaçınalım"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Ramazan’da israftan ve gösterişten ...
Samsun’da 25 servis aracı trafikten men edildi 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Samsun’da 25 servis aracı trafikten men edildi 169 ...
Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun’da balıkçılar çaça avına başladı
YEREL HABERLER Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun’da balıkçılar çaça ...
Uzmanından uyarı: “Oruç tutan diyabetliler iftarda çok yememeli”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Oruç tutan diyabetliler iftarda ...
4,5 aylık Niko, ölümcül beyin tümöründen Samsun’da kurtuldu
YEREL HABERLER 4,5 aylık Niko, ölümcül beyin tümöründen Samsun’da ...
Rektör Ünal: “Kütüphanelere yönelik ilgi ve hevesin gün geçtikçe artmasını ümit ediyorum” OMÜ’de Kütüphane Haftası
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kütüphanelere yönelik ilgi ve hevesin ...
Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2)
YEREL HABERLER Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Vali Dağlı: "Ramazan'da fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı teyakkuz halinde olacağız" "Kapalı mahalle okulları yeniden eğitime kazandırılacak"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Ramazan'da fırsatçılık yapmak ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede ...
Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldürdü Bir hafta önce girdiği işyerinde katil oldu
YEREL HABERLER Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla ...
Samsun’daki Parkomatlar kaldırılıyor Genel Sekreter Bayram: “Çiftlik hariç tüm Parkomatlar kalkacak”
YEREL HABERLER Samsun’daki Parkomatlar kaldırılıyor Genel Sekreter ...
Anadolu ezgileri konseri
YEREL HABERLER Anadolu ezgileri konseri
Çarşamba Belediyesi'nden 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi'nden 750 aileye market kartı, bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.