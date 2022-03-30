Samsun’da bin 176 çifte SMA taraması

Samsun’da Sağlık Bakanlığı tarafından yeni evlenen ya da çocuk sahip olmayı planlayan çiftlere yönelik başlatılan ücretsiz SMA testi uygulamasında bin 176 çiftin taraması gerçekleştirildi. Tarama sonucunda 10 çiftin SMA yönünden riskli olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak başlatılan spinal musküler atrofi (SMA) tarama testlerinin son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, 4 aylık sürede bin 176 çifte tarama yaptıklarını söyledi. Dr. Hatice Öz, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke çapında evlenmek üzere olan ya da evlenmiş ve çocuk sahip olmayı planlayan çiftlerimize yönelik, ücretsiz SMA tarama programı başlatıldı. Biz de bu program çerçevesinde Samsun olarak aile hekimliklerimizde kan örneklerimizi alıp, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarımıza gönderiyoruz. Bebeklerimizde ortaya çıkabilecek muhtemel bir hastalığı, ortaya çıkmadan tespit etmek, ailelerimizi bu konuda bilgilendirmek ve SMA gibi zorlu bir hastalıkla bebeklerimizin, ailelerimizin yüz yüze kalmasına izin vermemek için 27 Aralık 2021 tarihinde başladığımız bu çalışmada, 4 aylık sürede bin 176 çiftimizin taramasını gerçekleştirdik. Bu tarama işlemi sonucunda SMA riski tespit edilen 10 çiftimiz, ileri tetkiklerin yapılması için Genetik Polikliniği’ne yönlendirildi” dedi.



“Bu sinsi hastalıktan korunma adına testleri düğün öncesinde yaptırın”

Erken tanının önemine değinen Dr. Hatice Öz, “Artık bu ailelerimiz, çocuk sahibi olmaları durumunda ortaya çıkabilecek riski bilip buna göre geleceklerini planlama ve sağlıklı bebek sahibi olabilmek için diğer seçenekleri değerlendirme şansına sahip olacaklar. Bu önleyici ve koruyucu yönü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu vesileyle anne baba adaylarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir düğün sezonu daha geliyor. Birçok çiftimiz bu yaz, yeni yuvalar kuracak ve anne baba olma yolunda ilk adımlarını atacaklar. Aile kurma yolunda ilk adımlarını atacak bu çiftlerimizi, doğacak bebeklerini, böyle sinsi bir hastalıktan koruma adına, testlerini düğün öncesi yaptırmak üzere aile hekimliklerimize davet ediyorum. Ücretsiz olarak yapılan basit bir testle, SMA nedeniyle bebeklerimizin yaşadığı büyük sağlık sorunlarının önüne geçme şansımız var. Hep birlikte bu şansı değerlendirelim, bebeklerimiz için el birliğiyle sağlıklı bir gelecek oluşturalım” diye konuştu.

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