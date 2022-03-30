Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, Kariyer Günleri çerçevesinde diyanet alanındaki fırsatlara yönelik bir panel gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Emine İpekdal, Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Ergin konuşmacı olarak katıldı. Panele, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Recep Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Bekir Özüdoğru’nun yanı sıra Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yüksel, Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kara ile lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti. Dekan Şahin, gençlere Diyanet İşleri Başkanlığı ve hizmet alanları konusunda bilgi vermesi planlanan panelin onların eğitim planlamalarında yol gösterici olacağını söyledi. Fakülte öğrencilerinin vatana en hayırlı hizmeti yapmalarını için yoğun çaba sarf ettiklerinin ifade eden Dekan Şahin, bu tarz etkinlerle öğrencilerin alanla ilgili kariyer sahibi kişilerle iletişim kurmalarını sağladıklarını belirtti.

Panelin moderasyonunu gerçekleştiren Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, diyanet sahasında din görevliliği harici yürütülen kariyer pozisyonları hakkında bilgi verdi. Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Emine İpekdal ise koordinatörlüğünü yaptığı birimde ne gibi kariyer imkanları olduğuna tafsilatlı bir şekilde değinerek fakülte öğrencilerini bilgilendirdi.

Son konuşmacı olarak söz alan Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Ergin de bağımlılığın hastalık boyutuna dikkat çekerek Dini danışmanlığın hem bağımlılık anlamında hem de diğer hastalıklar bakımından hastanelerde icra edilen yönünü ayrıntılarıyla dile getirdi.

Program panel sonunda ilahiyatçı gençlerin sorularının cevaplanmasıyla ve katılımcılara fidan takdimiyle sona erdi.

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