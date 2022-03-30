İlahiyat Fakültesi Kariyer Günleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlahiyat Fakültesi Kariyer Günleri

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, Kariyer Günleri çerçevesinde diyanet alanındaki fırsatlara yönelik bir panel gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakültesi Kariyer Günleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, Kariyer Günleri çerçevesinde diyanet alanındaki fırsatlara yönelik bir panel gerçekleştirdi.
İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Emine İpekdal, Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Ergin konuşmacı olarak katıldı. Panele, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Recep Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Bekir Özüdoğru’nun yanı sıra Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yüksel, Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kara ile lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.
Panelin açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti. Dekan Şahin, gençlere Diyanet İşleri Başkanlığı ve hizmet alanları konusunda bilgi vermesi planlanan panelin onların eğitim planlamalarında yol gösterici olacağını söyledi. Fakülte öğrencilerinin vatana en hayırlı hizmeti yapmalarını için yoğun çaba sarf ettiklerinin ifade eden Dekan Şahin, bu tarz etkinlerle öğrencilerin alanla ilgili kariyer sahibi kişilerle iletişim kurmalarını sağladıklarını belirtti.
Panelin moderasyonunu gerçekleştiren Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, diyanet sahasında din görevliliği harici yürütülen kariyer pozisyonları hakkında bilgi verdi. Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Emine İpekdal ise koordinatörlüğünü yaptığı birimde ne gibi kariyer imkanları olduğuna tafsilatlı bir şekilde değinerek fakülte öğrencilerini bilgilendirdi.
Son konuşmacı olarak söz alan Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Ergin de bağımlılığın hastalık boyutuna dikkat çekerek Dini danışmanlığın hem bağımlılık anlamında hem de diğer hastalıklar bakımından hastanelerde icra edilen yönünü ayrıntılarıyla dile getirdi.
Program panel sonunda ilahiyatçı gençlerin sorularının cevaplanmasıyla ve katılımcılara fidan takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar Ramazan coşkusunu Canik’te yaşayacak
YEREL HABERLER Çocuklar Ramazan coşkusunu Canik’te yaşayacak
Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak
YEREL HABERLER Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak
Aşırı uçlarda dolaşanların hastalığı: Bipolar bozukluk Her 100 kişiden 2'sinde görülebiliyor
YEREL HABERLER Aşırı uçlarda dolaşanların hastalığı: Bipolar ...
Samsun’da bin 176 çifte SMA taraması
YEREL HABERLER Samsun’da bin 176 çifte SMA taraması
Bafra'da Kütüphane Haftası Kutlandı
YEREL HABERLER Bafra'da Kütüphane Haftası Kutlandı
Koltukta oturur halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Koltukta oturur halde ölü bulundu
19 Mayıs’tan Ramazan yardımı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’tan Ramazan yardımı
La Casa De Samsun olayında kardeşleri yakalayan polislere ödül
YEREL HABERLER La Casa De Samsun olayında kardeşleri yakalayan ...
OMÜ’den iş birliği protokolü Rektör Ünal: “Protokol, yeni çalışma alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER OMÜ’den iş birliği protokolü Rektör Ünal: “Protokol, ...
Samsun’da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun’da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına ...
Samsun 23 bin 'manda' sayısı ile Türkiye’de 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan faydalarını sıralamıştı, Samsun’da manda yetiştiriciliği ve süt ürünlerinin tüketilmesine yönelik birçok proje yürütülüyor
YEREL HABERLER Samsun 23 bin 'manda' sayısı ile Türkiye’de 1. ...
Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı
YEREL HABERLER Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı
Havza’da Ramazan öncesi fırın denetimi
YEREL HABERLER Havza’da Ramazan öncesi fırın denetimi
Vali Dağlı: "Ramazan’da israftan ve gösterişten kaçınalım"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Ramazan’da israftan ve gösterişten ...
Samsun’da 25 servis aracı trafikten men edildi 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Samsun’da 25 servis aracı trafikten men edildi 169 ...
Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun’da balıkçılar çaça avına başladı
YEREL HABERLER Mayın sıkıntısı yaşanmayan Samsun’da balıkçılar çaça ...
Uzmanından uyarı: “Oruç tutan diyabetliler iftarda çok yememeli”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Oruç tutan diyabetliler iftarda ...
4,5 aylık Niko, ölümcül beyin tümöründen Samsun’da kurtuldu
YEREL HABERLER 4,5 aylık Niko, ölümcül beyin tümöründen Samsun’da ...
Rektör Ünal: “Kütüphanelere yönelik ilgi ve hevesin gün geçtikçe artmasını ümit ediyorum” OMÜ’de Kütüphane Haftası
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kütüphanelere yönelik ilgi ve hevesin ...
Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2)
YEREL HABERLER Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Vali Dağlı: "Ramazan'da fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı teyakkuz halinde olacağız" "Kapalı mahalle okulları yeniden eğitime kazandırılacak"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Ramazan'da fırsatçılık yapmak ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede ...
Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldürdü Bir hafta önce girdiği işyerinde katil oldu
YEREL HABERLER Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.