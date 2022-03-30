Samsun'un 2022-2025 ihracat hedefi 8 milyar dolar Samsun’un 2022-2025 ‘Stratejik Plan’ı tanıtıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 'Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı’nda 20222025 yılları arasında 8 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda Borsa Akreditasyon Sistemi'nde en başarılı odalardan biri olarak yer alan Samsun TSO'nun üyelerine ve bölgesine yüksek standartlarda hizmet vermek adına paydaşlarının katılımıyla yürüttüğü 20222025 yıllarını kapsayan Stratejik Plan tamamlanarak, kamuoyuyla paylaşıldı. Samsun TSO’nun iç ve dış paydaşlarının katkılarıyla hazırladığı 20222025 yıllarını kapsayan ‘Stratejik Plan’ın ayrıntıları ortaya çıktı. Tanıtım toplantısında konuşan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Stratejik Plan’ın ‘Güçlü Samsun’, ‘Güçlü Türkiye’ anlayışına hizmet etmek üzere hazırlandığını ifade etti.



“Güçlü Samsun güçlü Türkiye”

Tüm gayretlerinin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşıyarak, ‘Güçlü Samsun’, ‘Güçlü Türkiye’ için ülke kalkınmasına destek vermek olduğuna vurgu yapan Salih Murzioğlu, “Ortak payda Samsun etrafında, bu hedeflere ulaşmak için siz değerli paydaşlarımızla güçlü bir iletişim ve diyalog içinde Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye için çalışacağız. Nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız, hangi yolu kullandığınızın önemi yoktur. Bu nedenle işe kurum olarak misyonumuzla yani, var olma amacımızla başladık. Bizim kurum olarak var olma amacımız, üyelerimizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, sınaî, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak. Vizyonumuz, yani gelecek hayalimiz ise Karadeniz Bölgesi'ndeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza ederek, odamızı Karadeniz havzasında etkin bir uluslararası aktör haline getirmek. Bu iki önemli referans çerçevesinde öncelikle yönetim kurulu olarak temel değerlerimizi ve önceliklerimizi belirledik. Çalışma ekibimizi oluşturduk. Durum analizi, bir önceki stratejik planımızın etki analizini yaptık. Ardından geleceğin planlanması adına sizlerin birebir yer aldığı paydaş çalıştayımızı gerçekleştirdik. En nihayetinde üç ana başlıkta çalışma programımızı oluşturduk ve hedeflerimizi belirledik. Elbette bu dinamik bir süreç. Yolumuza devam ederken revize edeceğimiz, ekleyeceğimiz hususlar olması mümkün. Bununla birlikte Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye anlayışından taviz vermeden, kurumsal yapının güçlendirilmesi, üyelerimize etkin hizmet sunmaya devam etmek ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek ana başlıkları çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



“Hedef 8 milyar dolar ihracat”

20222025 yılları arasında Samsun olarak 8 milyar dolar ihracat hedeflediklerinin altını çizen Murzioğlu, “Şehrimizden toplam 8 milyar dolar ihracat yapılmasını öngörüyoruz. Bizi bu hedefe götürecek 20222025 yıllarında çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik bir süreç. Yolumuza devam ederken sizlerin de desteği, talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda revize etmeye açık bir süreç. Amacımız ve hedefimiz ortak. Biz bu planı sizlerle birlikte yaptık. Zira yolları ayrı olanlar birlikte plan yapamazlar. Güçlü Samsun güçlü Türkiye hedefi ile M. Kemal Atatürk’ün, ‘Vatanını en çok seven, işini en doğru yapandır’ sözü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Vali Dağlı: “Bu plan yol haritamız olacak”

Hazırlanan Stratejik Plan'ın önemine değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “2 ay önce bu planın çalıştayına katılmıştık. O zamandan bu zamana bu plan olgunlaştı ve önümüzde önemli bir doküman ortaya çıktı. Bu doküman bizim hem anayasamız hem yol haritamız hem de önümüzü görmeye yarayacak bir araç olarak duracak. Planlarda amaç; planların hiçbir zaman kitaplarda ve raflarda kalmamasıdır. Bu işin neresindeyiz arada bakmamız lazım. ‘Hedefimiz 8 milyar dolardı şimdi nereye geldik’ diye devamlı kontrol etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı sonrası yapılan tanıtım toplantısına ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Samsun oda ve borsa başkanları, Samsun TSO yönetimi, meclis ve meslek komite üyeleri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.