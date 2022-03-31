İç sularda av yasağı başlıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını hatırlattı.

Müdür Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Av yasağının başlaması ile birlikte, balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Yasağın sona ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında, Samsun sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl Simenit, Lâdik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde; il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.