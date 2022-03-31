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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da Ramazan öncesi fırınlar denetlendi: 2 fırına yasal işlem

İHA

Samsun'da Ramazan öncesi fırınlar denetlendi: 2 fırına yasal işlem

Samsun'da Ramazan öncesi fırınlar denetlendi, 2 fırına yasal işlem yapıldı.
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyette olan fırınlara yönelik denetimlerine hız verdi. Sabahın erken saatlerinde yapılan denetime zabıta müdürlüğü ekipleri ile birlikte katılım gösteren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, üretim alanlarında hijyen, hamur kazanları temizliği, paso bezleri temizliği ve tezgahlar başta olmak üzere her noktayı tepeden tırnağa inceledi. 30 ekmek fırının denetlediği denetimde, ekmek gramajları ve tartılarda kontrol edilirken, pandemi kurallarına titizlikle uyulması gerektiğine dikkat çekildi. Denetimlerde gerekli talimatlara uymayan 2 fırına da yasal işlem uygulandı.

“Ekipler sürekli sahada olacak”
Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerin sıklaştığını ifade eden Şeref Sarı, “Ramazan ayı öncesi de bu ayda yoğun çalışan fırın işletmelerine denetimler yapıyoruz. Ekiplerimiz denetimlerde yönetmeliklere aykırı davranan 2 iş yerimize yasal işlem başlattı. Hijyene ve fiyat etiketi konusuna dikkat eden esnaflarımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimi için ekiplerimiz Ramazan ayında da sürekli sahada olacaklar” dedi.
Huzurlu bir ramazan geçirmek için her daim sahada olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Zabıta müdürlüğü ekiplerimizce her alanda denetimlerimize devam edeceğiz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Bu nedenle Ramazan ayına hazır bir şekilde gireceğiz. İlkadım esnafımız dürüst temiz ve özenlidir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerime hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim” diye konuştu.

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