Diyetisyenden Ramazan'da beslenme tavsiyeleri

– Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “İftar öğününü her zamanki gibi klasik ana yemek menünüz ile yapabilirsiniz. Mide ve sindirim sistemi sağlığınız için mümkünse iftarda yemekler yavaş yenmeli, yemek süresi uzun olmalıdır. Tatlı gibi seçenekleri iftarda tüketmek yerine yemekten 12 saat sonra tadımlık şeklinde tercih edebilirsiniz” dedi.

FBM Tıp Merkezi Diyetisyeni Deniz Tığlı Torun, Ramazan ayında beslenme ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli iki konu olduğunu belirten Diyetisyen Torun, “Bunlardan biri yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmektir. Yemek yenebilen kısa saatler içinde ne ile beslendiğimiz çok önemlidir. Yapılan en büyük hatalardan biri açlık sürecindeyken canımızın çektiği sağlıksız yiyeceklere odaklanıp o yiyecekler ile karnımızı doyurmak ve bu sebeple tok hissedip asıl almamız gereken sağlıklı yiyeceklere midemizde yer kalmaması belki de canımızın istememesidir. Elbette bazen bu durum yaşanabilir fakat art arda ve sık olduğunda Ramazan ayı boyunca bedenimize iyi bakmamış, ihtiyacı olan besin desteğini sağlamayıp onu yormuş oluruz. Bunun sonucunda metabolizmamıza zarar veririz” diye konuştu.



“Yemekler yavaş yenmeli”

İftar yaparken yemeklerin uzun süreli yemek yenmesi gerektiğini söyleyen Tığlı, “Sağlıklı beslenmeyi Ramazan'da da sürdürebilmek aslında çok kolaydır. İftar öğününü her zamanki gibi klasik ana yemek menünüz ile yapabilirsiniz. Oruç açarken tercihe bağlı 1 adet hurma yenebilir. Yemek çeşit sayısı da önem taşır. Sofranız ne kadar yalın olursa o kadar dikkatli beslenerek uzun açlık sonrası fazla yüklenme hatası yapmamış olursunuz. Mide ve sindirim sistemi sağlığınız için mümkünse iftarda yemekler yavaş yenmeli, yemek süresi uzun olmalıdır. Tatlı gibi seçenekleri iftarda tüketmek yerine yemekten 12 saat sonra tadımlık şeklinde tercih edebilirsiniz. Ramazan ayı boyunca dikkat edilmesi gereken diğer önemli konu yeterli sıvı tüketimidir. Yiyip içilebilen kısa sürede yaşanılan fazla tokluk sebebi ile su tüketimi ihmal edilebilmektedir. Vücudumuzun en önemli yakıtı sudur. Çay kahve tüketiminin su yerine geçmediğini de unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

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