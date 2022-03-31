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Başkan Demir: “Projelerimizle 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldıracağız”

İHA

Başkan Demir: “Projelerimizle 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldıracağız”

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akıllı şehir uygulamaları, elektrikli otobüs projesi ve diğer çalışmalarla yıllık 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldırmış olacaklarını ifade etti.
İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Ankara’da ATO Cogresium'da gerçekleştirilen zirvede iklim değişikliği ve etkilerine dikkati çeken video gösterimi yapıldı. Ardından konuya ilişkin çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi.
Programda Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Demir, burada yaptığı konuşmada kentte hayata geçirilen projelerin ilerleyen süreçte karbon salınımının azaltılmasına nasıl katkı sağlayacağını anlattı.
Samsun’un Çukurova’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretim havzası olduğuna vurgu yapan Başkan Demir, “Türkiye’yi besleyecek çok kaliteli topraklara sahibiz. Bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Özellikle tarım topraklarının korunması, rehabilite edilmesi ve üretime kazandırılması noktasında gayret gösteriyoruz” dedi.
Trafik ve otopark gibi problemlerin karbon salınımına çok ciddi yük getirdiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:
“Bizim elektrik enerji sarfiyatımız yıllık 200 milyon lira. Su temininden tutun, arıtmasından tahliyesine kadar. Bu, belediye işletmeciliği görevlerini yerine getirirken çok ciddi bir enerji tüketiyor demektir. Biz topyekun bir çalışma yaptık. Bunlarla ilgili bütün çözüm alanlarını, problemlerini çözmek için yola çıktık. Üniversitelerimizin çok yetkin kurumları, heyetlerle beraber özellikle trafik ve otopark problemleri, kentsel dönüşüm enerji tüketimi, enerji verimliliği, toplu ulaşım gibi alanlara bir mastır plan hazırladık. Bunun sadece tespit, hazırlık, istatistik oluşturma ve veri oluşturma aşaması 1 ay sürdü. Teknik bir ekiple belediye kadrolarımızla bunları bir plana dönüştürdük. Bu plan çerçevesini Samsun’un bütün otopark problemlerini sistematik bir şekilde çözüyoruz. Önümüzdeki 78 yıl içerisinde neredeyse tamamen sıfırlıyoruz. Otoparkla karbon salınımının ne alakası var diyeceksiniz. Otopark problemlerinin yoğun olduğu yerlerde çok ciddi karbon salınımının olduğunu görürsünüz.”

Yapay zeka devreye girmeden yüzde 52 rahatlama
Ana ulaşım arterlerinde trafik akışını hızlandırmak için bir çalışma ortaya koyduklarını da kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Birçok arayıştan sonra ASELSAN ile birlikte çalıştık. Akıllı şehir uygulamalarını en kapsamlı, en geniş, en alt açılımlarıyla birlikte hayata geçirmeye başladık. Projenin şu anda gerçekleşme oranı yüzde 40 civarında. Daha şu anda yazılım sistemi yapay zeka devreye girmemişken bizim simülasyonlarda yüzde 52 rahatlama görünüyor” diye konuştu.
Başkan Demir, toplu taşımada çok ciddi anlamda bir optimizasyon yaptıklarını da ifade ederek,
“Fosil yakıt bugün karbon salınımı en yüksek, işletme maliyeti de en yüksek bir sistem. Raylı sistemimiz var onunla ilgili rehabilitasyona gittik ve yaptığımız çalışma, araştırma neticesinde ASELSAN’ın da katkılarıyla Türkiye’de ilk kez hızlı şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsleri inşallah mayıs ve haziran aylarında devreye alıyoruz. Karbon salınımı noktasında Akıllı Şehir Trafik Güvenliği ve diğer uygulamalarımız ile birlikte ki elektrikli otobüslerde dahil yılda 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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