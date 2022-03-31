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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’un ihracat artışı devam ediyor

İHA

Samsun’un ihracat artışı devam ediyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocakşubat dönemine göre Samsun'un bu yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 25,5 artırdığını, 135 ülke ve dört serbest bölgeye toplam 177 milyon 371 bin 338 dolar ihracat yaptığını söyledi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk iki ayında toplam 141 milyon 319 bin 375 dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde toplam 177 milyon 371 bin 338 dolarlık ihracat yaptığını belirtti. Başkan Murzioğlu ayrıca, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin ABD, Fas, Hollanda, Gürcistan ve Yemen olduğunu, bu ülkeleri Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Irak ve Suriye’nin takip ettiğini anlattı.

En fazla ihracat yapılan ürünler
2022 OcakŞubat döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk iki ayda en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni gelmektedir. Onu ise, demir ve çelik takip etmiştir. Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı üçüncü sırada yer alırken, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar dördüncü, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları da beşinci sırada yer almıştır. Bu ürünleri ise sırasıyla, silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı, elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetmeverme, televizyon görüntüses kaydetmeverme cihazları, aksamparçaaksesuarı, demir veya çelikten eşya, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler ile kauçuk ve kauçuktan eşya takip etmiştir” dedi.

Samsun krizi fırsata çevirdi
Samsun’un ilk ve ikinci ayda yapmış olduğu ihracat rakamlarının ilerisi için umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Hepimizin de bildiği gibi Samsunumuz geçen yıl rekor kırarak tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat rakamının üzerine çıkmıştır. Baktığımızda ilimizin toplamda 70 çeşit ürün ihracat yaptığını görüyoruz. Bu da ilimizin geçmişten gelen ticaret geleneğini ve alternatifli üretim altyapısını en iyi şekilde göstermektedir. Artan yatırım talepleri şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi kazandırmayı gerekli kılmış, buna ilişkin süreçte bilindiği gibi devam etmektedir. Yeni organize sanayimiz devreye girdiğinde inşallah istihdam sayımız ve ihracat rakamlarımız da artacaktır. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Ama hem ülke olarak hem de Samsun olarak biz yaşanan krizi fırsata çevirmesini bildik. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Ama şu anda hemen yanı başımızda yaşanan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bizi de tüm dünyayı da tedirgin etmektedir. Temennimiz iki yakın partnerimiz olan komşu ülkelerin savaşa derhal son vermeleridir. Çünkü bu savaşın kimseye fayda sağlamayacağı aşikardır. İnşallah tez zamanda barış sağlanır ve bölgemiz huzura kavuşur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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