Terme MYO’da Bahar Şenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu öğrencileri bahar şenliğinde doyasıya eğlendi.

Ramazan ayı ve sınavların başlamasından önce öğrencilerin eğlenmesi ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini dile getiren MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, “Gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlik ile öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadı. Bu tür etkinlikler üniversite hayatında önemlidir. Sosyalleşme ve birlik beraberlik için önemli faaliyetlere devam edeceğiz. Her zaman öğrenci odaklı olarak hareket ettik ve böyle olmayı da sürdüreceğiz” dedi.

Şenlikte ikramların yanı sıra çuval yarışı, halat çekme, yumurta kırma, yoğurt yeme gibi yarışmalar gerçekleştirildi. Yarışmalarda birinci olanlara çeşitli ödüller verildi. Öğrenciler gönüllerince eğlenip, müzik eşliğinde oynadı.

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