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Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19´a grip muamelesi yapacağımız günler yakın

DHA

Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19´a grip muamelesi yapacağımız günler yakın


Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "İl genelinde pozitif vaka sayımız günlük 3 bin 500´lerden dün itibarıyla 200´lü rakamlara kadar düştü. Bu azalış tablosu devam ederse Covid-19´a grip muamelesi yapacağımız, güzel günlerin yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. 
Kentte pandemi sürecinin son durumu ve vaka sayıları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Oruç, Covid-19 nedeniyle hastane servislerinde ve yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının azaldığını söyledi. Vaka sayılarının son 1 ayda günlük 3 bin 500´lerden 200´lü rakamlara gerilediğini kaydeden Oruç, "Etkili aşı çalışması ve Omicron varyantının gücünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte vaka insidans hızımız bir ay içinde yüzde 90 oranında azalarak, yüz binde 1606,32´den 198,36´ya kadar geriledi ve gerilemeye devam ediyor. İl genelinde pozitif vaka sayımız günlük 3 bin 500´lerden dün itibarıyla 200´lü rakamlara kadar düştü. Bu azalış tablosu devam ederse Covid-19´a grip muamelesi yapacağımız, güzel günlerin yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1 ay öncesinde, Covid nedeniyle hastanelerimizde 200´e yakın hastamız yoğun bakımlarda tedavi görürken, bu rakam 40´lara kadar düştü. Aynı şekilde 1 ay önce Covid nedeniyle servis koşullarında tedavi gören hasta sayımız 800´e yakınken, bu hafta itibarıyla bu rakam 150´lere kadar geriledi. İlçe hastanelerimizde neredeyse hiç yoğun bakım tedavisi gören ya da entübe hastamız kalmadı. Umarız son bir gayretle mübarek ramazan ayını ve 2022 yılını koronanın üzücü gölgesi üzerimizde olmadan geçireceğiz" diye konuştu.
Dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Oruç, "Dün itibarıyla il merkezindeki kamu hastanelerimizde ağır hastalık tablosu içinde, entübe durumda sadece 13, ilçelerimizde ise 5 hastamız var. İnşallah, bir an önce bu hastalarımızı da iyileştirip, sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak ve ağır hasta sayımızı sıfıra indirmek istiyoruz. Covid-19´a karşı toplum olarak el birliğiyle beraber sürdürdüğümüz büyük mücadelede, aşının bize kattığı güçle bu hedefin artık çok uzağında değiliz. Halkımızdan sağlık çalışanları olarak tek ricamız, bu son adımda büyüklerimizi koruma adına bir süre daha dikkatli ve sabırlı olmaları" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-03-31 14:52:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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