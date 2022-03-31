Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C.'yi savcının talimatı doğrultusunda yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.C. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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