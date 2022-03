12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcıya deney hayvanı eğitimi “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” hedefine ulaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun organizasyonunda düzenlenen “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın uygulamalı kısmı, yüz yüze yapılan eğitimlerin ardından başarıyla tamamlandı.

OMÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) iş birliğindeki programa; Samsun başta olmak üzere Amasya, Ankara, Artvin, Giresun, İstanbul, Karaman, Kütahya, Niğde, Ordu, Sinop ve Şanlıurfa’dan kursiyerler katıldı.



12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesi uyarınca hazırlanan programın uygulamalı kısmındaki dersler DEHAM’da yürütülürken, bu süreçte 12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcı, 30’ar kişiden oluşan 5 grup hâlinde pratik eğitimlerden geçti.



Deney hayvanlarına dair pek çok konu

Eğitimlerin içeriği ise Bakanlığın belirlemiş olduğu eğitim hedefleri çerçevesinde; deney hayvanları mevzuatı, etik kurallar, hayvan refahı, hayvanların fizyolojisi, anatomisi, histolojileri, hayvanların bakım ve beslenmesi, hastalıkları (virolojik, mikrobiyolojik ve parazitolojik), hayvanlara yönelik enjeksiyon, kan alma, anestezi teknikleri, deney planlaması, laboratuvar işleyişi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardan oluştu.



“Asenkron eğitimler, Türkiye’de profesyonel olarak çekimlerin yapıldığı ilk kurstu”

11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı’nın verimli bir süreç sonrasında başarıyla tamamlandığını belirten DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, eğitimler hakkında “Eğitimlerimizin çevrim içi (online) olan teorik bölümü, asenkron olarak verildi. 14 gün boyunca katılımcıların istedikleri zaman ve sürede erişebildikleri asenkron teorik eğitimler, Türkiye’de profesyonel stüdyo ortamı ve yine Üniversitemiz UZEM’in imkânları kullanılarak yapılan ilk kurs oldu. Teorik eğitimlerin devam durumları, her katılımcının IP logları kaydedilerek kayıt altına alındı ve dolayısıyla teorik kurslara bireysel katılım tam olarak sağlandı. Özellikle pratik eğitimlerin bitiminde katılımcıların duyduğu memnuniyet, yaptığımız anketlere de yansıdı. Önümüzdeki hafta da 12. kursumuzun pratik eğitimleri başlayacak ve 12. kursa şu an itibarıyla 24 kişi başvurdu. Bu eğitimlerin uygulamaları da 6 ila 10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak” şeklinde konuştu.



“Düzenlenen kurslar uluslararası standartlarda”

Verdikleri eğitimlerin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Aksoy, her bir kursiyere bire bir uygulama pratikleri yaptırıldığını vurgulayarak, “Eğitimler sayesinde deney hayvanları ile yapılacak akademik çalışmalarda bulunacak kursiyerlerin, 3R ve etik prensipler çerçevesinde çalışacak birikim ve niteliğe sahip olmalarını amaçlamaktayız. Söz konusu pratik uygulamalar, Avrupa Laboratuvar Hayvanları Bilimi Federasyonu (FELASA) ile diğer uluslararası kuruluşların hazırladıkları rehberler ve standartlar göz önünde bulundurularak uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor. Katılımcılarımız öncelikle videolar üzerinden yapılan pratik uygulamalara tabi tutuluyor, sonrasında eğitimcilerimiz devreye giriyor ve nihayetinde de kendileri pratik uygulamalara başlıyor” bilgisini paylaştı.

