12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcıya deney hayvanı eğitimi “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” hedefine ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcıya deney hayvanı eğitimi “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” hedefine ulaştı

İHA

12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcıya deney hayvanı eğitimi “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” hedefine ulaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun organizasyonunda düzenlenen “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın uygulamalı kısmı, yüz yüze yapılan eğitimlerin ardından başarıyla tamamlandı.
OMÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) iş birliğindeki programa; Samsun başta olmak üzere Amasya, Ankara, Artvin, Giresun, İstanbul, Karaman, Kütahya, Niğde, Ordu, Sinop ve Şanlıurfa’dan kursiyerler katıldı.

12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesi uyarınca hazırlanan programın uygulamalı kısmındaki dersler DEHAM’da yürütülürken, bu süreçte 12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcı, 30’ar kişiden oluşan 5 grup hâlinde pratik eğitimlerden geçti.

Deney hayvanlarına dair pek çok konu
Eğitimlerin içeriği ise Bakanlığın belirlemiş olduğu eğitim hedefleri çerçevesinde; deney hayvanları mevzuatı, etik kurallar, hayvan refahı, hayvanların fizyolojisi, anatomisi, histolojileri, hayvanların bakım ve beslenmesi, hastalıkları (virolojik, mikrobiyolojik ve parazitolojik), hayvanlara yönelik enjeksiyon, kan alma, anestezi teknikleri, deney planlaması, laboratuvar işleyişi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardan oluştu.

“Asenkron eğitimler, Türkiye’de profesyonel olarak çekimlerin yapıldığı ilk kurstu”
11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı’nın verimli bir süreç sonrasında başarıyla tamamlandığını belirten DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, eğitimler hakkında “Eğitimlerimizin çevrim içi (online) olan teorik bölümü, asenkron olarak verildi. 14 gün boyunca katılımcıların istedikleri zaman ve sürede erişebildikleri asenkron teorik eğitimler, Türkiye’de profesyonel stüdyo ortamı ve yine Üniversitemiz UZEM’in imkânları kullanılarak yapılan ilk kurs oldu. Teorik eğitimlerin devam durumları, her katılımcının IP logları kaydedilerek kayıt altına alındı ve dolayısıyla teorik kurslara bireysel katılım tam olarak sağlandı. Özellikle pratik eğitimlerin bitiminde katılımcıların duyduğu memnuniyet, yaptığımız anketlere de yansıdı. Önümüzdeki hafta da 12. kursumuzun pratik eğitimleri başlayacak ve 12. kursa şu an itibarıyla 24 kişi başvurdu. Bu eğitimlerin uygulamaları da 6 ila 10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak” şeklinde konuştu.

“Düzenlenen kurslar uluslararası standartlarda”
Verdikleri eğitimlerin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Aksoy, her bir kursiyere bire bir uygulama pratikleri yaptırıldığını vurgulayarak, “Eğitimler sayesinde deney hayvanları ile yapılacak akademik çalışmalarda bulunacak kursiyerlerin, 3R ve etik prensipler çerçevesinde çalışacak birikim ve niteliğe sahip olmalarını amaçlamaktayız. Söz konusu pratik uygulamalar, Avrupa Laboratuvar Hayvanları Bilimi Federasyonu (FELASA) ile diğer uluslararası kuruluşların hazırladıkları rehberler ve standartlar göz önünde bulundurularak uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor. Katılımcılarımız öncelikle videolar üzerinden yapılan pratik uygulamalara tabi tutuluyor, sonrasında eğitimcilerimiz devreye giriyor ve nihayetinde de kendileri pratik uygulamalara başlıyor” bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
Ergoterapi çocukların toplumla uyumunu artırıyor
YEREL HABERLER Ergoterapi çocukların toplumla uyumunu artırıyor
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Rektör Ünal: “120 ülkeden 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz” ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Cohen, OMÜ’de
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “120 ülkeden 5 bin öğrenciye ev ...
Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19´a grip muamelesi yapacağımız günler yakın
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü: Covid-19´a grip muamelesi ...
ÇTB’den 2 bin koli gıda yardımı
YEREL HABERLER ÇTB’den 2 bin koli gıda yardımı
Terme MYO’da Bahar Şenliği
YEREL HABERLER Terme MYO’da Bahar Şenliği
'Kovid-19'a 'grip' muamelesi günleri yakın' Samsun’da vaka sayıları yüzde 90 oranında azaldı
YEREL HABERLER 'Kovid-19'a 'grip' muamelesi günleri yakın' Samsun’da ...
Samsun’un ihracat artışı devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun’un ihracat artışı devam ediyor
Fuat Çapa: "Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla ...
Başkan Demir: “Projelerimizle 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Projelerimizle 200 bin ton karbon ...
Samsun’da ihracat, ithalatı ikiye katladı
YEREL HABERLER Samsun’da ihracat, ithalatı ikiye katladı
Ayçiçeği üretimine 46 milyon liralık destek KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan: “İthalat değil yerli üretim” “Ürün destekleme primi artırılmalı, stopaj sıfırlanmalı”
YEREL HABERLER Ayçiçeği üretimine 46 milyon liralık ...
Kızının altın küpesini ararken Samsun’un "çekirdekçi ablası" oldu
YEREL HABERLER Kızının altın küpesini ararken Samsun’un "çekirdekçi ...
Diyetisyenden Ramazan'da beslenme tavsiyeleri
YEREL HABERLER Diyetisyenden Ramazan'da beslenme tavsiyeleri
Samsun'da Ramazan öncesi fırınlar denetlendi: 2 fırına yasal işlem
YEREL HABERLER Samsun'da Ramazan öncesi fırınlar denetlendi: 2 ...
Okudukları kitabı yaşayarak öğreniyorlar
YEREL HABERLER Okudukları kitabı yaşayarak öğreniyorlar
Samsun Valisi Dağlı: “Yeni OSB’nin yerini çok yakın zamanda TİGEM’den alacağız" “Havza OSB 11 bin dönüme çıkarılacak” “Rusya-Ukrayna savaşı sonrası muhtemel iş potansiyeli için çalışma başlattık”
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: “Yeni OSB’nin yerini çok yakın ...
Örtü altı domates fideleri toprakla buluştu
YEREL HABERLER Örtü altı domates fideleri toprakla buluştu
İç sularda av yasağı başlıyor
YEREL HABERLER İç sularda av yasağı başlıyor
Anaokullu minikler kitapla buluştu
YEREL HABERLER Anaokullu minikler kitapla buluştu
Samsun'un 2022-2025 ihracat hedefi 8 milyar dolar Samsun’un 2022-2025 ‘Stratejik Plan’ı tanıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'un 2022-2025 ihracat hedefi 8 milyar ...
İlahiyat Fakültesi Kariyer Günleri
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesi Kariyer Günleri
Çocuklar Ramazan coşkusunu Canik’te yaşayacak
YEREL HABERLER Çocuklar Ramazan coşkusunu Canik’te yaşayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.