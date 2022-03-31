– Samsun’da psikologlarının 4 ana tema çerçevesinde hazırladıkları “Çocuğum İçin Önce Ben” semineri düzenlendi.

Samsun’da MLP Care çatısı altında kurulan psikoloji komitesinin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Türkiye genelindeki Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park hastaneleri psikologlarının 4 ana tema çerçevesinde hazırladıkları “Çocuğum İçin Önce Ben” semineri düzenlendi. Seminerin moderatörlüğünü Uzm.Klinik Psikolog Enise Öziç yaptı.

Vedat Türkali Kongre Merkezi’nde gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, toplumun temel taşının aile olduğuna dikkat çekerek “Çocuklarımızın üreten, muhakeme yapabilen bir birey olmasını sağlayan en temel öğe ailedir. Aile, çocuğun güvenli gelişimini sağlayan en ideal ortamdır” dedi.

Çocuklarıma daha sağlıklı yardımcı olabilmek adına ‘ruhsal olarak önce ben’ diyebilmenin öneminin anlatan Psikolog Enise Öziç ise “Her ebeveyn; çocuğunun sağlığı, mutluluğu ve geleceği için çaba gösterir. Ebeveynler eğer davranışsal, duygusal ya da ruhsal olarak sağlıklı olursa çocuklarının da bir o kadar iyi olma ihtimali yüksektir” diye konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen ‘çocuğum için önce ben’ konulu seminerin kapanışında Atakum Belediyesi’nin yöneticileri, sorumluluk projesi çerçevesinde konuşmacı olarak katılımda bulunan psikolog komitesine Onur Anıtı’nın küçük heykelini hediye etti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Fatma Baradaranhosseını, Atakum Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şevket Özkaya, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Liv Hospital Samsun Psikoloji Kliniği’nden MLP Care psikoloji komitesi eş başkanı Uzm. Klinik Psk. Enise Öziç ve Psk. Hale Unutmaz, VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Kliniği’nden Uzm. Klinik Psk. Buse Gökçe ve Psk. Anıl Özcan ve VM Medical Park Samsun Hastanesi psikologları katıldı.

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