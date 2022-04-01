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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 11. katta can pazarı

İHA

Samsun'da 11. katta can pazarı

Samsun'da annebabası ölünce sahipsiz kaldığını ileri süren bir kişi inşaatın 11. katındaki pencere kenarından kendini sarkıtarak intihara kalkıştı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı inşattan bir kişinin sarktığını gören vatandaşlar polise "intihara teşebbüsü" ihbarında bulundu. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve babası ölünce sahipsiz kaldığını ileri süren Gökhan Y.(38), 11. katın pencere kenarından sarkıp kendini aşağı atmak istedi. İtfaiye havalı yatak şişirerek şahsın atlama ve düşme ihtimali üzerine bina önünde önlem aldı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu Gökhan Y.'yi ikna ederek intihar eyleminden vazgeçirdi. Polisler tarafından çıktığı binadan indirilen Gökhan Y. ambulansla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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