Proje yarışmasında Samsun 10 kategoride 10 ödül aldı

Samsun, ‘16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali’nde 10 kategoride 10 ödül almayı başardı.

‘16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali’ ödülleri sahiplerini buldu. 10 alandan projelerin yer aldığı Türkiye finaline gönderilmek üzere Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada Türkiye finaline gönderilecek projeler belirlendi. 24 proje ile bölge sergisine katılan Samsun 4 birincilik (finalistlik), 3 ikincilik, 3 üçüncülük alarak toplamda 10 ödül aldı. Ödül alan projeler şu şekilde:

Biyoloji alanında Gökyüzünün Görünmez Kanatları Projesi ile özel bir ortaokuldan Elif Duru Öztürk, Zeynep Sancak ve Dila Deniz Özkan birincilik (finalist), Değerler Eğitimi alanında OTE'nin Tasarrufa Etkisi Projesi ile 23 Nisan Ortaokulu’ndan Taylan Sevinç birincilik (finalist), Değerler Eğitimi alanında Milli ve Yerli Oyuncaklarımız; Bizim Çocuklarımız, Bizim Oyuncaklarımız; Aslı Ali Bebek Projesi ile Bilim ve Sanat Merkezi ve Samsun Atakum Ortaokulu’ndan Aslı Berra Kıran ve Ali Saygı birincilik (finalist), Türkçe alanında Web Macerasının Türkçe Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi Projesi ile Atakum Bilim ve Sanat Merkezi’nden Feyza Bayraktar birincilik (finalist), Biyoloji alanında Plastik Poşet Kullanıp Ekosisteme Zarar Vermek Yerine Çiçeğe Dönüşebilen Biyobozur Poşet Kullanıp Ekosistemi Koruyalım Projesi ile özel bir ortaokuldan Kerem Özgürdal ikincilik, Kimya alanında Kırışıklık Önleyici Solüsyon Projesi ile Bilim ve Sanat Merkezi’nden Eymen Aydemir, Demir Ersoy ve Barış Sözen ikincilik,

Matematik alanında Üçgensel ve Dörtyüzlüsel Sayılarla Alan ve Hacim Hesaplamalarının Geometrik Modellerle İspatları Projesi ile Bilim ve Sanat Merkezi’nden Kerem Akdeniz ikincilik, Değerler Eğitimi alanında Özgüveni Eksik Olan 5.Sınıf Öğrencilerinin Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi: Samsun Örneği Projesi ile Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu’ndan Nida Ceren Baş ve Hümeyra Yıldırım üçüncülük, Fizik alanında Yaşadığım Gezegeni Ölçüyorum: YGÖ Projesi ile Atakum Bilim ve Sanat Merkezi’nden Tunahan Mansur Orhan ve Yiğit Hacıoğlu üçüncülük, Teknolojik Tasarım alanında Otomatik Sistemli İstinat Duvarı Projesi ile Adnan Ölmez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Sefa İpek ve Emre Can Akkaya üçüncülük elde etti.

Ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, büyük bir özveri ile yarışmaya katılan, bölge finaline kalan ve derece alan tüm okullara, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, Türkiye finali yarışmasına katılacak okullara başarı diledi.

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