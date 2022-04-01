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Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk" İl Müftüsü Çakır: "Bu ayda fakirleri, yoksulları, garibanları ve öksüzleri sevindirelim"

İHA

Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk" İl Müftüsü Çakır: "Bu ayda fakirleri, yoksulları, garibanları ve öksüzleri sevindirelim"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayının bu yılki temasının “doğruluk” olduğunu hatırlatarak, "Doğruluk’ temasıyla amaç; sıratı müstakim üzerine yaşamamızın önemini bir kez daha anlatmak, bu konuya dikkat çekmek ve üst düzey farkındalık oluşturmaktır" dedi.
Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında bir Ramazan’a daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Ramazan ayı; ‘başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş’ anlamına gelen ve Mevla’mızın Kur’anı azimüşşanda Ramazan’ın önemini, kıymetini özel olarak bahsettiği Müslümanlar için fazilet ayıdır. Yüce Mevla’mız Kur'anı azimüşşanda bu ay ile ilgili olarak Ramazan ayı kendisinde Kur’an Kerim’in indirildiği insanları doğru yolu, hak ile batılı, iyi ile güzeli ayırt eden hayat rehberinin indirildiği bir ay olduğunu bizlere bildirilmiştir. ‘Kim o aya erişirse oruç tutsun’ emrini bizlere Ramazan ayında vermiştir. Ramazan ayı bizler için, Müslümanlar için neşe, huzur, mutluluk ve sevinç kaynağı olan bir aydır. Ramazan ayı bizlere hayatın ne anlama geldiğini öğreten, fakirlik, yoksulluk, miskinliğin empati yaparak ne olduğunu gösteren bir aydır. Bu bağlamda öncelikli olarak bu ay Kur’an ayıdır. Kur’anı Kerim okumalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Bu ay; Kur’an ayı olduğu gibi aynı zamanda Rabb’imizin fakirlere, yoksullara, miskinlere, kimsesizlere, düşkünlere verilmesini emrettiği zekat ibadetinin, sadakanın, infakının, sadakayı fıtırın verildiği bir aydır. Bu ayda zekatlarımızla, Allah yolunda yaptığımız infaklarla, fakirlerimizi, yoksullarımızı, garibanlarımızı, öksüzlerimizi sevindirelim.
Onların gönüllerine de bir neşe, huzur katalım. Aynı zamanda kendimiz hem oruç tutarak hem de zekat vererek maddi ve manevi kirlerden arındıralım” diye konuştu.
“Ramazan ayı; 11 ay neler yaptık, Allah için neler yapabiliriz, geçmiş ömrümüzde nasıl bir hayat yaşadık, gelecek hayatımızı nasıl güzelleştirebiliriz diye muhasebe yaptığımız bir aydır” diyen Çakır şunları söyledi.
“Ramazan ayı muhasebe yaparak büyük bir hesaba, Mahkemei Kübra’ya en güzel şekilde hazırlanma ayıdır. Ramazan ayı hesap gününü hesap ederek hesabımızı en güzel şekilde en kolay şekilde vermeye çalıştığımız bir aydır. Rahmet ve bereket ayıdır. Başı rahmet dedik. İbadetlerimizle, itaatlerimizle, dört elle sarılacağımız hayır hasenat ve salih amellerimizle, başını rahmetle donatırız. İbadetlerimizi Ramazan aynın ortasında daha aşkla, şevkle, daha kuvvetli bir şekilde yaparak mağfiret sahibi oluruz. Ramazan’ın sonunda son 10 günde yaptığımız ibadetlerimizle, hayır ve hasenatlarımıza tövbelerimizi ekleyerek, her zaman yaptığımız tövbeleri daha çok yaparak günahlardan arınırız. Ramazan ayının kim faziletine inanarak Allah için bu ayı ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanacağı müjdesine bu ay nail oluruz. Çünkü bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Onu biz kendimiz yaparız. İbadetlerimizle yaparız. Bu bağlamda Ramazan ayının cennet vatanımıza, aziz milletimize hayırlar getirmesini niyaz ederek bu yılki Ramazan ayının temasının ‘doğruluk’ olduğunu hatırlatırız. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl bir tema belirliyor. Bu yıl da ‘doğruluk’ temasını belirledi. Doğruluk; sıratı müstakim üzerine yaşamamızın önemini bir kez daha anlatmak, bu konuya dikkat çekmek, Müslüman kardeşlerimizde bunun üst düzey farkındalığını oluşturmaktır.”

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