İlk sahurda porsiyonlara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk sahurda porsiyonlara dikkat

İHA

İlk sahurda porsiyonlara dikkat

Ramazan ayının oruç ibadeti nedeniyle insanların beslenme alışkanlıklarının ve tercih ettikleri besinlerin değişiklik gösterdiği bir dönem olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Ramazan ayında oruc¸ tutmanın ruhsal ve bedensel bir arınma olarak kabul edilmesi ve beslenme düzeninin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Ramazan’da da gu¨nlu¨k almamız gereken karbonhidrat, yagˆ, protein, vitamin ve mineral oranları aynı miktarda olmalıdır” dedi.
Liv Hospital Samsun Diyetisyeni Aysun İpek, Ramazan’da sağlıklı beslenme ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayının oruç ibadeti nedeniyle insanların beslenme alıs¸kanlıklarının, tercih ettikleri besinlerin değişiklik gösterdiği bir dönem olduğunu söyleyen Dyt. Aysun İpek “Uzun süre aç kalınması ile iftar ve sahur o¨gˆu¨nleri genellikle kişi başı 23 porsiyon şeklinde olabilmektedir. Bu da bir takım sagˆlık problemlerini beraberinde getirebilir. Uzun su¨reli ac¸lık, ara o¨gˆu¨nlerin olmaması ve toplam o¨gˆu¨n sayısının da azalması ile metabolizma yavas¸lamaya başlar. Bu nedenle öğün içerikleri ve miktarlarına dikkat edilmelidir. Bu gece itibariyle ilk sahurumuzu hazırlayacağız ve sahurda porsiyonlarımıza mutlaka dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Sağlıklı beslenmek mümkündür
Ramazan ayı ile birlikte gu¨nlu¨k toplam tüketilen 3 ana ve 12 ara o¨gˆu¨n sayısı ikiye düştüğünü ifade eden Dyt İpek, “Bir o¨gˆu¨nde yenen yemek miktarı as¸ırı artar. Kırmızı et, ekmek, pilav, hamur is¸i ve tatlı tu¨ketimimiz artar. Bunun yanı sıra, meyve ve sebze tu¨ketimimiz azalıp, tatlı tüketimimiz artar. Oysa unutmamamız gereklidir ki, du¨zenli bir beslenme alıs¸kanlıgˆı ile kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam Ramazan’da da mümkündür. Hatta ruhen ve birçok organın dinlenmesi, temizlenmesi ile bedenen arınma yani bir detoks ayı olarak da du¨s¸u¨nülebilir” şeklinde konuştu.

Planlanmayan porsiyonlar kilo alımına sebep olabilir
Ramazan’da iftar yemek porsiyonlarının nasıl olması gerektiğine İpek, “Orucun ilk gu¨nlerinde beslenme du¨zenindeki degˆis¸imden dolayı sagˆlıklı bireyler, Ramazan ayında kabızlık, mide yanması, uyku hali, unutkanlık, dikkatsizlik, bas¸ do¨nmesi, bas¸ agˆrısı, kan s¸ekeri du¨s¸u¨klu¨gˆu¨ ve kilo artıs¸ı gibi birtakım sagˆlık sorunları ile kars¸ılas¸abilir. Ramazan ayında özellikle iftar sofralarına dikkat edilmelidir. I·ftarda yapılan en bu¨yu¨k hatalardan birisi, c¸ok hızlı bir s¸ekilde, c¸ok yu¨ksek miktarda besin tu¨ketmektir. Beyne doyma emrinin iletilmesi 1520 dakika sürer. Bu nedenle çok hızlı yemek yendigˆinde planlanamayan porsiyonlar kilo alımına sebep olabilir. Tu¨m gu¨n ac¸ kalan vu¨cudumuza, iftarda 34 c¸es¸it yemegˆi bir arada ve hızlı tüketimi ile yaşanan midede agˆırlık, bulantı, gaz, yanma, reflu¨, kabızlık gibi durumları o¨nlemek ic¸in, iftarda su veya hurma ile orucumuzu ac¸tıktan sonra, yagˆ oranı az olan iftariyeliklerden (12 dilim peynir, 12 adet zeytin, 2 parc¸a ceviz, domates, salatalık maydanoz, yes¸illik vb.) ve sonra bir kâse c¸orba ile yanında birkac¸ dilim kepekli ekmek, tam bugˆday veya c¸avdar ekmegˆi ile devam etmeliyiz. En az 1015 dakika veya yarım saat sonra ana yemegˆe gec¸meliyiz” şeklinde konuştu.

"Ağır yemeklerden uzak durun"
Dyt. İpek, iftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:
"I·ftarda; ızgara, has¸lama veya fırında pis¸irme yo¨ntemleriyle hazırlanmıs¸ et, tavuk veya zeytinyagˆlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih etmeli ve bu yiyecekleri yogˆurt, ayran, cacık, bol yes¸illikli salata, birkac¸ dilim tam bugˆday/kepekli/c¸avdar ekmegˆi ile tu¨ketmeliyiz. Agˆır hamur is¸leri, kızartma, kavurma, yagˆda kızartılmıs¸ s¸erbetli hamur tatlılarından uzak durmalıyız. İftarda kuru hurma, folik asit, potasyum, demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve lif ac¸ısından c¸ok iyi bir kaynaktır. 23 adet kuru hurma 1 porsiyon meyve yerine gec¸tigˆi ic¸in tu¨ketilebilir. Porsiyonu aşmayacak şekilde tercih ediniz. Sahurda ise tüm gün yaşanacak açlığa hazırlanma o¨gˆu¨nüdür. Tüm gün kan şekerinin dengede tutulabilmesi için sahura mutlaka kalkılmalıdır. I·ftarda ve sahurda; kızartma, kavurma, salam, sosis, sucuk (s¸arku¨teri u¨ru¨nleri) vb. gibi c¸ok yagˆlı, c¸ok baharatlı, tuzlu yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Bunlar daha fazla susamaya neden olacagˆı ic¸in oruc¸ tutmamızı gu¨c¸les¸tirecektir. Sahurda c¸ok yemek yerine, daha yavas¸ sindirilen, daha uzun su¨re tokluk hissi sagˆlayan proteinli ve lifli yiyecekler tercih edilmelidir. Yumurta, Menemen, tam buğday ekmeği, kavrulmamış yağlı tohumlar, taze sebze meyveler, süt ve süt ürünleri vb. Rafine u¨ru¨nlerden, beyaz undan yapılmıs¸ kek, pogˆac¸a, kurabiye, vb. gibi hamur is¸leri ve s¸ekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Günlük tüketimi önerilen su miktarı 1.52 litredir. Ancak mevsim sıcaklığı, besin alımının yapılamadıgˆı su¨re boyunca, gu¨nde 22.5 litre olan su ihtiyacı iftar ve sahur o¨gˆu¨nleri arasında kars¸ılanmaya c¸alıs¸ılmalıdır. Bol sulu gıdalar almaya dikkat edilmelidir. Pis¸irecegˆimiz taze veya kuru meyve hos¸af/kompostoları mu¨mku¨nse s¸ekersiz veya çok az şekerli hazırlamaya özen gösterin. Aks¸am yemegˆinden sonra hafif tok halde hafif tempolu yapacagˆımız 45 dakika yürüyüş, yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırarak kilo kontrolünüzde yardımcı olacaktır. Ramazan pidesi abartıya kac¸madan ortalama 34 dilim tu¨ketilmeli (iftarsahur dahil), daha çok tam buğday unu ekmeği tercih edilmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ Hemşirelik Bölümü'nden okul-hastane iş birliği çalışması
YEREL HABERLER OMÜ Hemşirelik Bölümü'nden okul-hastane iş birliği ...
Başkan Kılıç: “Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi ...
Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek
YEREL HABERLER Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek
Çarşamba'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' ...
Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak
Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı
YEREL HABERLER Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, ...
Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk" İl Müftüsü Çakır: "Bu ayda fakirleri, yoksulları, garibanları ve öksüzleri sevindirelim"
YEREL HABERLER Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk" İl Müftüsü ...
Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı
Bora: "Amaç sektörde lider olabilmek” YEDAŞ, EFQM Kalite Ödülü'ne Çok Yakın
YEREL HABERLER Bora: "Amaç sektörde lider olabilmek” YEDAŞ, EFQM ...
Proje yarışmasında Samsun 10 kategoride 10 ödül aldı
YEREL HABERLER Proje yarışmasında Samsun 10 kategoride 10 ödül aldı
Samsun'da 11. katta can pazarı
YEREL HABERLER Samsun'da 11. katta can pazarı
‘Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi- Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökleri’
YEREL HABERLER ‘Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi- Yunan ...
Mera alanlarında gübreleme başladı
YEREL HABERLER Mera alanlarında gübreleme başladı
Samsun Valisi Dağlı, Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST'i görüştü Samsun TEKNOFEST'e hazırlanıyor
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST'i ...
‘5’er kiloluk toz şekerler marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satılıyor’
YEREL HABERLER ‘5’er kiloluk toz şekerler marketlerden toplatılıp ...
Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 ...
Samsun’da “Çocuğum İçin Önce Ben” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun’da “Çocuğum İçin Önce Ben” semineri düzenlendi
Eniştesini bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı
Bafra Belediyesi’nden sivrisineklere karşı larva mücadelesi
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi’nden sivrisineklere karşı larva ...
Kuş gribi tatbikat eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER Kuş gribi tatbikat eğitimi yapıldı
Samsun’da kaza sonrası dolmuşlara denetim
YEREL HABERLER Samsun’da kaza sonrası dolmuşlara denetim
SMA hastası çocuklara mama bağışlayarak uzlaştılar
YEREL HABERLER SMA hastası çocuklara mama bağışlayarak uzlaştılar
12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 katılımcıya deney hayvanı eğitimi “11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” hedefine ulaştı
YEREL HABERLER 12 farklı şehirden ve 13 üniversiteden 130 ...
FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ'den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.