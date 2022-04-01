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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Özel’ eğlence

İHA

‘Özel’ eğlence

Samsun'da düzenlenen "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliğinde özel çocuklar gönüllerince eğlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlik özel misafirlerin, velileri ve öğretmenleri ile gerçekleştirdiği kahvaltı ile başladı. Kahvaltının ardından merkezde bulunan hobi atölyelerinde ebru sanatı, taş boyama ve spor aktiviteleri gerçekleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, belediye olarak sosyal tüm faaliyetlerde vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Özel öğrencilerimizin güzel zaman geçirmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri, görsel ve sportif açıdan etkinliklerde bulunmaları amacıyla bu programı düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine ve ailelerine hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen yaz kampımız, ulaşım hizmetlerimiz, psikolojik danışmanlık ve sosyal yardım projelerimiz kapsamında kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenledikleri programda pandemi sonrası ilk kez veliler ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirten Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Yoldaş, “2 Nisan Birleşmiş Milletler tarafından otizme farkındalığı arttırmak için Otizm Farkındalık Günü olarak belirlenmiş bir gün. Biz de bugün ailelerimizle birlikte etkinlikler yaparak toplum nezdinde otizmin farkındalığının artması için bir araya geldik. Etkinliğimiz kahvaltı ile başladı, velilerimiz ve öğrencilerimizin katıldığı etkinliklerle sürdü. Uzun süre sosyal etkinliklere hasret kalmıştık. Böyle bir ortamda bulunmanın hazzını yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemize bizlere her zaman destek olmalarından dolayı, yol göstermelerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Akif Çırak, Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Yoldaş, okul öğretmenleri ve veliler katıldı.

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