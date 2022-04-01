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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik, 'İklim Değişikliği Zirvesi’nde

İHA

Canik, 'İklim Değişikliği Zirvesi’nde

Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarı’na katılan Canik Belediyesi, ödüllü projeleriyle büyük beğeni topladı.
Samsun Canik Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ödüle layık görülen çevre projelerini tanıtmak üzere dünyanın ilk Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarı olan EKO İKLİM Fuarı’na davet edildi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak fuardaki yerini alan Canik Belediyesi, ödüllü projeleriyle bürokrasiden ticarete, sanattan yerel yönetimlere kadar pek çok ulusal ve uluslararası çevrenin ilgi odağı oldu. Dünyanın ilk Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi olan EKO İKLİM Zirvesi Fuarı 30 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) öncülüğünde gerçekleştirilen zirveye iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir çevreden katılım gerçekleştirildi. Devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve uluslararası çevreden pek çok üst düzey bürokratın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede iklim değişikliği konusu tüm detaylarıyla ele alındı.

Canik’in projeleri fuarda büyük ilgi gördü
Ankara’da gerçekleştirilen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarı’na katılan Samsun Canik Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ödüle layık görülen projeleriyle büyük ilgi gördü. Geliştirdikleri projelerle ilçede çevre ve iklim değişikliği alanındaki çalışmaları yaygınlaştırdıklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projelerde sürdürülebilirliği esas aldıklarını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Karbon salınımını azaltmak, küresel iklim değişikliğini önleme politikaları oluşturmak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için hayata geçirdiğimiz çevre projeleriyle EKO İKLİM Fuarı’ndaki yerimizi aldık. ARGE birimimizdeki arkadaşlarımız dünyada ilk defa gerçekleştirilen EKO İKLİM Fuarı’nda iki gün boyunca projelerimizin tanıtımını yaptı. Büyük ilgi gören projelerimizle kaynakların verimli kullanılmasını, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesini, israfın önüne geçilmesini, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşümü ile enerji kaynağı haline getirilmesini hedefledik” dedi.

“Sıfır Atık Köyü çocuklara çevre bilinci kazandırıyor”
Projelerde özellikle çocukların çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sıfır Atık çalışmaları kapsamında projelendirdiğimiz ‘Sıfır Atık Köyü’ projemizle sadece atıklarımızı yönetmeyi değil, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapılmasını da amaçladık. Hayata geçirdiğimiz bu projemiz sayesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik küresel iklim değişikliğini önleme çalışmaları, sera gazı azalımı çalışmaları, sıfır atık yönetimi çalışmaları yaparak onların çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Özellikle endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarar nedeniyle ekolojik dengenin günden güne bozulduğunun altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geliştirdikleri çevre projelerinin sera gazı salınımını önleyerek iklim değişikliğine karşı etkili olacağını kaydetti.

Döngüsel Ekonomi
İlçedeki atıkların türlerine göre toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu amaç çerçevesinde ilçede ‘Atık Getirme Merkezi’ kurduklarını ve pek çok farklı noktada ‘Atık Toplama Merkezi’ oluşturduklarını söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırdıkları bu tesisler sayesinde hem çevrenin temiz tutulduğunu hem de atıkların ayrıştırılarak hammaddeye dönüştürüldüğünü ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Bu uygulamayı bütün evlere indirgemeyi hedefliyoruz. Böylece evlerdeki atıklar çöpe atılmadan önce ayrıştırılarak geri dönüşüm ürünü olarak değerlendirilmiş olacak. Evlerdeki atıkları türlerine göre ayrıştıran ev hanımlarını ödüllendireceğiz” dedi. Farklı tür atıkların günümüz teknolojisiyle geri dönüşümle yeniden kazanılabileceğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, bu tür uygulamaların yakın zamanda ilçe bazında daha da geliştirileceğini belirtti. Başkan Sandıkçı, ‘Döngüsel Ekonomi’ ya da ‘Yeşil Ekonomi’ olarak adlandırılan bu kavramın EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin en önemli gündem maddesi olduğunu sözlerine ekledi.
Canik Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve onları iklim değişikliğine karşı duyarlı kılmak amacıyla yayımlanan ‘Atık Dede’ adlı çocuk kitabı fuara katılan davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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