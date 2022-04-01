8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı

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Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 tır, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 5 otomobil olmak üzere toplam 8 araç kaza yaptı. Zincirleme trafik kazasında 12 yaşındaki F.E.A. yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan 8 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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