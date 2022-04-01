Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza



Tayfur KARAMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN-Ankara kara yolunda, 2'si kamyon 8 araç kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan yolda 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında SamsunAnkara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 2´si kamyon, 6 araç daha kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonlardan birinin kasasındaki buğdaylar yola döküldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tek şeritten sağlandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN

2022-04-01 17:22:01



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