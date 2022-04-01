Çarşamba’da Ramazan heyecanı

Çarşamba Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden güzel etkinlikler, tiyatro oyunları, konserler ve konferanslarla vatandaşlarla buluşturacak.

Çarşamba Belediyesi, ‘Çarşamba’da 11 ayın sultanı Ramazan’ diyerek tiyatro oyunları, konserler, konferans ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geliyor. İlk program 8 Nisan Cuma günü, saat 20.30’da Abdullah Paşa Meydanı’nda olacak. Etkinlik ekibi, palyaço, yüz boyama, Karagöz ve Hacivat, çocuk oyunu, yarışma ve meddah ile başlayacak program; 21.30’da halk oyunları, 22.00’de halk müziği konseri ile devam edecek. Ramazan programları çerçevesinde 15 Nisan Cuma günü etkinlik ekibinin yanı sıra eğitimci, yazar Sıtkı Aslanhan, Çarşambalılarla buluşacak.

23 Nisan coşkusu da Çarşamba’da dolu dolu kutlanacak. Etkinlik ekibinin yarışma, çocuk oyunları gibi gösterilerinin yanı sıra illüzyonist, jonglör, çocuk halk oyunları ekibi ve çocuk korosu gösterilerini sergileyecek. Ramazan’ın son programı da yine Abdullah Paşa Meydanı’ndan 20.30’da çocuk etkinlik ekibi ile başlayacak. 21.30’da semazen gösterisi, 22.00’de de Mehmet Kemiksiz’in tasavvuf müziği konseri vatandaşlarla buluşacak.



“Çarşamba’da Ramazan bir başka güzel”

Ramazanda Çarşambalıları çok güzel etkinliklerin beklediğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “On bir ayın sultanı Ramazan’a kavuştuk. Heyecanlı, mutluyuz. Bu mukaddes ayda biz de hemşehrilerimizle bir araya gelmek, Ramazan’ın huzurunu, manevi havasını birlikte yaşamak istedik. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz Ramazan, sevdiklerimizle bir araya gelemedik, birlikte iftar yapamadık, Ramazan ayımızı evlerimizde geçirdik. Bu yıl çok değerli isimleri Çarşamba’mızda ağırlayacağız. Ramazan ayımız ilçemizde dolu dolu geçecek. Çocuklarımız yarışmalar, oyunlar, Karagöz ve Hacivat, meddah ve daha birçok gösteriyle gülüp eğlenecek. Eğitimciyazar Sıtkı Aslanhan ve Mehmet Kemiksiz’i ilçemizde ağırlayacağız. Tasavvuf müziği ile gönüllerimiz mest olacak. Tüm hemşehrilerimizi Ramazan etkinliklerine bekliyoruz” dedi.

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